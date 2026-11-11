به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و پاسخگویی به مطالبات مردمی، اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر نوسانات و گران‌فروشی روغن موتور در بازار گشت مشترک ویژه‌ای با حضور نمایندگان معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان فرمانداری، اداره تعزیرات حکومتی و رئیس اتحادیه مکانیک و تعمیرگاه‌های خودرو برگزار شد.

وی در ادامه با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها، افزود: طی این بازرسی‌ها ضمن بررسی دقیق فاکتورهای فروش و قیمت‌های عرضه‌شده برای ۴ واحد صنفی به دلیل احراز تخلفات صنفی پرونده تعزیراتی تشکیل شد، این پرونده‌ها جهت سیر مراحل قانونی و صدور رأی نهایی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر تداوم نظارت‌های هدفمند و برخورد قاطع با متخلفان، تصریح کرد: مقرر شد این گشت‌های مشترک به صورت مستمر و هفتگی تا زمان تثبیت کامل وضعیت بازار روغن موتور و رفع دغدغه شهروندان در سطح شهرستان ادامه یابد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه مکانیک، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نقش مهمی در کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد، امیدواریم با تداوم این رویکرد شاهد آرامش و ثبات در بازار محصولات روان‌کار باشیم.