به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد رایگانی پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بررسی وضعیت کانون‌های گردوغبار دشت الله‌آباد اظهار کرد: در این منطقه یک کانون فوق‌بحرانی فرسایش بادی شکل گرفته که آثار آن از محدوده استان قزوین فراتر رفته و چند استان و حتی پهنه دریای کاسپین را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی برای مدیریت این کانون افزود: بهره‌گیری از مشاوران فنی و تخصصی، اقدامات فناورانه و فناوری‌های نوین در شناسایی، پایش و کنترل کانون‌های گردوغبار ضروری است و راهکارهای اجرایی باید بر اساس مطالعات علمی و متناسب با شرایط واقعی هر منطقه انتخاب شوند.

دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار، اصلاح کانال زهکشی دشت الله‌آباد را از اولویت‌های مهم اجرایی برای مدیریت این منطقه دانست و گفت: وضعیت کانال، موانع موجود در مسیر جریان‌های سطحی و شرایط آب‌های زیرزمینی باید به‌صورت تخصصی بررسی و برای رفع مشکلات آن تدابیر لازم اتخاذ شود.

رایگانی همچنین با قدردانی از پیگیری‌ها و اقدامات ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌های قزوین و البرز در زمینه کنترل کانون‌های گردوغبار، حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور را فرصتی برای تسریع در اجرای برنامه‌های مقابله با این پدیده عنوان کرد.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و اعتباری برای پیشبرد برنامه‌های کنترل فرسایش بادی و مدیریت گردوغبار تأکید کرد.