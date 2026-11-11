به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قاسمی در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت در خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر ۶۴۹ هزار و ۹۰۸ نفر در استان سهامدار عدالت هستند که امور مربوط به آن‌ها از طریق هشت شرکت تعاونی در شهرستان‌های مختلف پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت این شرکت‌ها افزود: هر هشت تعاونی استان فعال هستند و مجامع عمومی آن‌ها نیز مطابق برنامه برگزار شده و از نظر زمانی به‌روز است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت خراسان جنوبی با بیان اینکه برخی تعاونی‌ها مطالبات مالی دارند، تصریح کرد: پیگیری این مطالبات و رسیدگی به مسائل و مشکلات سهامداران از جمله موضوعاتی است که در دستور کار اتحادیه قرار دارد.

بسته بودن معاملات و تأخیر در سود؛ دغدغه سهامداران

قاسمی تأخیر در پرداخت سود سهام عدالت و محدودیت امکان دسترسی به اصل سهام به دلیل بسته بودن معاملات را از مهم‌ترین دغدغه‌های سهامداران عنوان کرد.

وی کمبود دسترسی به خدمات کارگزاری در شهرستان‌ها را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: نبود شعب کارگزاری‌های مفید و آگاه در شهرستان‌های خراسان جنوبی، دسترسی سهامداران به برخی خدمات مورد نیاز را با دشواری مواجه کرده است.

واریز سود سهام عدالت عملکرد ۱۴۰۳ در دو مرحله

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت خراسان جنوبی درباره آخرین پرداخت سود سهام عدالت نیز اظهار کرد: سود مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۴ طی دو مرحله به حساب مشمولان واریز شد.

قاسمی ادامه داد: مرحله نخست واریز سود در ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ و مرحله دوم در اواسط اسفندماه همان سال انجام گرفت.

انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث چگونه انجام می‌شود؟

وی در ادامه به فرآیند تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان اشاره کرد و گفت: انتقال سهام عدالت افرادی که تا ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹ فوت کرده‌اند، با انجام مراحل قانونی مربوط به انحصار وراثت و مراجعه به مراجع ذی‌ربط امکان‌پذیر است.

قاسمی افزود: وراث برای پیگیری انتقال سهام عدالت متوفیان باید ابتدا مراحل قانونی انحصار وراثت را طی کنند و سپس با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کارگزاری‌ها، فرآیند انتقال سهام را دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: ارائه مدارک و تکمیل مراحل قانونی، از الزامات تعیین تکلیف و انتقال سهام عدالت افراد متوفی به وراث قانونی آن‌هاست.