مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که تا اواسط هفته آینده به دلیل استقرار جوی به نسبت پایدار، آسمان در سطح استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی در ساعات بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروز در مناطق مستعد شمالی و شرقی استان بر اثر گذر ریز موج، احتمال بارش پراکنده محلی و وزش باد شدید موقتی وجود دارد، افزود: اوایل هفته پیش رو در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی اصفهان، غبار محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق به ویژه در نیمه غربی استان ۲ تا سه درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اضافه کرد: بوئین میاندشت و فریدونشهر به ترتیب با دمای پنج و سه درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقاط استان خواهند بود.

به گفته معتمدی، دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به چهار درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.