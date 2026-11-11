به گزارش خبرنگار مهر، احمد گواری پیش از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سالانه هیئت آمادگی جسمانی استان کردستان در سنندج، با اشاره به جایگاه این رشته در توسعه ورزش همگانی اظهار کرد: آمادگی جسمانی از رشته‌های پایه ورزش است که علاوه بر ارتقای سلامت عمومی، در تقویت توانمندی ورزشکاران حرفه‌ای نیز نقش مؤثری دارد.

وی افزود: مأموریت اصلی این فدراسیون کمک به شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و فعال است و برنامه‌های آمادگی جسمانی باید متناسب با شرایط و توانایی‌های جسمی افراد مختلف طراحی شود تا همه اقشار جامعه امکان بهره‌مندی از آن را داشته باشند.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به اینکه بسیاری از رشته‌های زیرمجموعه این فدراسیون به تجهیزات گران‌قیمت و فضای گسترده نیاز ندارند، بیان کرد: امکان انجام بخشی از این فعالیت‌ها در فضاهای کوچک و حتی محیط خانه وجود دارد و همین ویژگی، فرصت مناسبی برای گسترش ورزش در میان خانواده‌ها فراهم می‌کند.

گواری با بیان اینکه حدود ۵۱۰ هزار نفر در کشور در رشته‌های زیرمجموعه آمادگی جسمانی بیمه ورزشی شده‌اند، گفت: این فدراسیون برای نخستین بار موفق به کسب رتبه دوم میان فدراسیون‌های ورزشی در آمار بیمه‌شدگان شده و در مقایسه با سال گذشته نیز رشد داشته است.

وی ادامه داد: با وجود این آمار، ظرفیت‌های فراوانی برای افزایش مشارکت مردم وجود دارد و برآورد ما این است که بخش عمده‌ای از ظرفیت این رشته هنوز فعال نشده است. همکاری با آموزش و پرورش، استفاده از ظرفیت باشگاه‌ها و تقویت تعامل با دستگاه‌های مختلف می‌تواند زمینه جذب ورزشکاران بیشتری را فراهم کند.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی با تأکید بر نقش هیئت‌های استانی و شهرستانی در تحقق این هدف اظهار کرد: آمار ملی حاصل تلاش مجموعه هیئت‌ها، کمیته‌ها و انجمن‌های ورزشی است و اگر فعالیت شهرستان‌ها تقویت نشود، دستیابی به اهداف توسعه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

گواری همچنین با اشاره به ضرورت توسعه آموزش و ارتقای سطح مربیان و داوران گفت: با توجه به اینکه فدراسیون آمادگی جسمانی حدود سه سال است فعالیت خود را آغاز کرده، اکنون به‌تدریج زمینه برگزاری دوره‌های ارتقای مربیگری و داوری برای افرادی که دوره‌های پایه را گذرانده‌اند، فراهم می‌شود.

وی کمبود فضای ورزشی را از مسائل مشترک هیئت‌های آمادگی جسمانی در استان‌های مختلف دانست و خواستار اختصاص فضای مناسب به این هیئت در مرکز استان شد و افزود: فضاهای ورزشی آزادشده باید با برنامه‌ریزی، استقرار مربیان و نظارت مستمر در اختیار هیئت‌ها قرار گیرد تا ضمن افزایش مشارکت مردم، شمار ورزشکاران سازمان‌یافته نیز بیشتر شود.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به سهم بالای بانوان در این رشته تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جامعه آماری آمادگی جسمانی را بانوان تشکیل می‌دهند و با توجه به نقش محوری آنان در خانواده، فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای فعالیت ورزشی بانوان باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

گواری با اشاره به ظرفیت باشگاه‌های ورزشی برای توسعه آمادگی جسمانی، بر ضرورت تعامل دوطرفه هیئت‌ها و باشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: حمایت از باشگاه‌ها و تقویت همکاری با آن‌ها می‌تواند به گسترش فعالیت‌های این رشته در مرکز استان و شهرستان‌ها کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استفاده‌نشده رشته آمادگی جسمانی در کشور اظهار کرد: با وجود جمعیت قابل توجه مخاطبان این رشته، هنوز بخش زیادی از ظرفیت آن فعال نشده است و برآورد می‌شود حدود ۳۰ درصد از ظرفیت موجود مورد استفاده قرار گرفته باشد و ۷۰ درصد دیگر همچنان امکان بهره‌برداری و توسعه دارد.