به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، صبح چهارشنبه در نخستین جلسه قرارگاه مدیریت ناترازی گاز در استان کرمان گفت: قرارگاه مدیریت ناترازی گاز با رویکرد مدیریت بحران تشکیل شده و تا ۱۵ اسفندماه، هر هفته روزهای چهارشنبه جلسه خواهد داشت. مصوبات این قرارگاه نیز لازم‌الاجراست.

وی با تأکید بر ضرورت عملیاتی بودن جلسات افزود: دستگاه‌های عضو باید ضمن ارائه گزارش دقیق از اقدامات انجام‌شده، موانع حوزه مسئولیت خود را مطرح و راهکارهای اجرایی ارائه کنند تا تصمیمات در میدان عمل دنبال شود.

کرمان یکی از ۱۱ استان درگیر ناترازی گاز است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به درگیری حدود ۱۱ استان کشور با ناترازی گاز، بر اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم تأکید کرد و گفت: در استان کرمان نیز بخش‌هایی از شهرستان‌های شرقی و مناطق واقع در انتهای خطوط انتقال، به دلیل شرایط شبکه بیشتر در معرض محدودیت قرار دارند و لازم است وضعیت به‌درستی برای مردم تشریح شود.

ذاکری‌هرندی اطلاع‌رسانی صادقانه را از ارکان مدیریت بحران دانست و خواستار استفاده از ظرفیت صداوسیما، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، پایگاه‌های بسیج، مساجد و ائمه جمعه و جماعات برای آگاهی‌بخشی عمومی شد.

وی افزود: بر همین اساس، مقرر شد صداوسیمای استان کرمان تا پایان بحران، دست‌کم هفته‌ای دو نوبت برنامه‌ای کوتاه درباره وضعیت ناترازی، نحوه دریافت سوخت جایگزین و اقدامات دستگاه‌ها پخش کند.

نانوایی‌ها و زنجیره تأمین غذا در اولویت تأمین سوخت جایگزین

وی با تأکید بر ضرورت حفظ فعالیت نانوایی‌ها و واحدهای مرتبط با تولید و تأمین مواد غذایی اظهار کرد: مانور تأمین سوخت جایگزین نانوایی‌ها باید تا پایان آبان‌ماه با محوریت شرکت گاز، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در مناطق شرقی استان برگزار شود.

ذاکری هرندی، تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده در جلسه، سوخت جایگزین نانوایی‌های مناطق درگیر تأمین شده و دو محل برای انتقال و توزیع آن در نظر گرفته شده است؛ از جمله شهر بم برای پوشش پنج شهرستان شرقی و جبالبارز برای مناطق مربوط به این بخش.

وی افزود: همچنین مقرر شد واحدهای مرغداری، گلخانه‌ای و سایر بخش‌های حساس زنجیره تولید مواد غذایی و پروتئینی، برای جلوگیری از توقف فعالیت در دوره اوج سرما، در اولویت برنامه تأمین سوخت جایگزین قرار گیرند.

اختصاص نفت سفید به خانوارهای مناطق درگیر

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: در بخش دیگری از جلسه، موضوع تأمین سوخت جایگزین خانوارها بررسی و مقرر شد شرکت گاز ظرف ۴۸ ساعت فهرست مشترکان و کد ملی آنان را در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار دهد تا تأمین نفت سفید مورد نیاز خانوارها به‌صورت آفلاین انجام شود.

وی افزود: این فرآیند با محوریت فرمانداری‌ها و نظارت دبیرخانه مبارزه با قاچاق سوخت پیگیری خواهد شد و بر اساس گزارش جلسه، حدود ۱۱۰ هزار خانوار در هفت شهرستان درگیر ناترازی گاز قرار دارند و تأمین سوخت جایگزین آن‌ها پیش از تشدید سرما در دستور کار است.

جلوگیری از قطعی همزمان گاز و برق مشترکان خانگی

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مصوبات این نشست، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از قطعی همزمان گاز و برق مشترکان خانگی در مناطق درگیر بود گفت: شرکت‌های توزیع برق باید مدیریت مصرف و صرفه‌جویی را پیش از ورود به اوج سرما دنبال کنند تا در دوره محدودیت گاز، مشترکان خانگی تا حد امکان با قطعی همزمان گاز و برق مواجه نشوند.

داکری هرندی، افزود: همچنین مقرر شد استخرهای شنا در دوره اوج بحران تعطیل شوند و مدیریت مصرف سوخت در مساجد و اماکن مذهبی با هماهنگی فرمانداران و همکاری ائمه جمعه و جماعات انجام گیرد.

مهلت صنایع و معادن برای دریافت و ذخیره‌سازی سوخت تا پایان آبان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به صدور مجوز حدود ۱۷۰ میلیون لیتر سوخت برای صنایع، معادن و بخش کشاورزی از شهریورماه تاکنون، گفت: بخشی از واحدها با وجود تخصیص سهمیه و صدور حواله، هنوز برای دریافت و انتقال سوخت اقدام نکرده‌اند.

وی تأکید کرد: این واحدها باید هرچه سریع‌تر نسبت به حمل و ذخیره‌سازی سوخت در مخازن خود اقدام کنند و مهلت تعیین‌شده برای این کار تا پایان آبان‌ماه است. واحدهایی که در این فرصت اقدام نکنند، نمی‌توانند در زمان اوج مصرف، مسئولیت تأخیر خود را متوجه شبکه توزیع سوخت کنند.

ذاکری‌هرندی، همچنین درباره گلخانه‌ها گفت: واحدهای دارای مجوز که در مسیر خطوط گاز قرار دارند و به تعهدگازکشی عمل نکرده‌اند، مطابق ضوابط باید از سوخت با قیمت تمام‌شده استفاده کنند و در مقابل، گلخانه‌های دارای مجوز در مناطق فاقد خط لوله گاز، مشمول دریافت سوخت جایگزین خواهند بود.

تعطیلی مدارس؛ گزینه‌ای در صورت تشدید بحران

وی درباره مدیریت مصرف در مدارس و مراکز آموزشی نیز توضیح داد: در صورت تشدید بحران و ناکافی بودن میزان صرفه‌جویی، کاهش حضور دانش‌آموزان یا سایر اقدامات مدیریتی بررسی خواهد شد؛ با این حال، مدارس در شرایط فعلی در اولویت نخست اعمال محدودیت قرار ندارند و ابتدا مدیریت مصرف در بخش‌های دیگر دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و مردم خاطرنشان کرد: قرارگاه مدیریت مصرف انرژی تا ۱۵ اسفندماه، هر هفته روزهای چهارشنبه تشکیل جلسه می‌دهد و دستگاه‌های عضو موظف‌اند گزارش اقدامات عملیاتی و روند اجرای مصوبات را در نشست‌های بعدی ارائه کنند.