به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، ظهر چهارشنبه در جمع طلاب حوزه علمیه سفیران هدایت زاهدان، تربیت نیروهای متعهد و کارآمد و حضور در عرصه‌های اجتماعی را از مأموریت‌های مهم حوزه‌های علمیه دانست و بر ضرورت تقویت آموزش‌های علمی، تبلیغی و اخلاقی طلاب تأکید کرد.

امام جمعه زاهدان ضمن قدردانی از تلاش‌های اساتید و مسئولان این مجموعه، گزارش ارائه‌شده از فعالیت‌ها و پیشرفت‌های حوزه علمیه سفیران هدایت را امیدوارکننده توصیف کرد و افزود: اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد زحمات مجموعه به ثمر نشسته است، اما همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای رشد و پیشرفت وجود دارد که باید بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به مأموریت حوزه‌های علمیه سفیران هدایت در تربیت نیروهای تبلیغی بیان کرد: این مجموعه باید به‌عنوان یک مرکز علمی با تخصص‌های مشخص، نیروهایی متعهد و کارآمد تربیت کند تا بتوانند در عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور مؤثر داشته باشند و پاسخگوی نیازهای تبلیغی جامعه باشند.

ضرورت پیوند آموزش‌های حوزوی با نیازهای جامعه

آیت‌الله محامی با اشاره به رهنمودهای امام شهید درباره مأموریت حوزه‌های علمیه، سه محور اساسی فعالیت حوزوی را تبدیل حوزه به مرکز علمی با تخصص‌های مشخص، تربیت نیروهای متعهد و کارآمد و حضور در عرصه‌های اجتماعی و مقابله با ظلم و استکبار عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت رشته تخصصی تبلیغ در حوزه‌های علمیه گفت: سیستان و بلوچستان به نیروهای توانمند در عرصه تبلیغ نیاز جدی دارد و آموزش‌های حوزوی باید از ابتدا با توجه به نیازهای تبلیغی و اجتماعی جامعه جهت‌گیری شود تا طلاب در کنار فراگیری علوم دینی، مهارت‌های ارتباط مؤثر با مردم را نیز بیاموزند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: ممکن است طلبه‌ای سال‌ها تحصیل کند و به مراتب علمی بالایی برسد، اما نتواند آموخته‌های خود را به زبان قابل فهم برای مردم بیان کند؛ بنابراین باید میان آموزش‌های تخصصی و توانایی انتقال دانش به جامعه ارتباط برقرار شود تا دستاوردهای علمی حوزه در زندگی مردم نیز اثرگذار باشد.

وی همچنین خودسازی و تربیت اخلاقی را بخش جدایی‌ناپذیر تربیت طلبه متعهد دانست و افزود: همان‌طور که برای یادگیری مهارت‌هایی مانند هوش مصنوعی و توانمندی‌های تبلیغی برنامه‌ریزی و تمرین می‌کنیم، برای تهذیب نفس و تربیت اخلاقی نیز باید برنامه و تمرین مستمر داشته باشیم.

آیت‌الله محامی با بیان اینکه تربیت طلبه کارآمد تنها با آموزش دروس حاصل نمی‌شود، تصریح کرد: تقویت صبر، سعه‌صدر و توانایی برخورد مناسب با مردم ضروری است و مبلغ دینی باید خود را برای مواجهه با رفتارها و برخوردهای متفاوت آماده کند و در برابر دشواری‌ها و بی‌مهری‌ها، اخلاق نیکو و بردباری داشته باشد.

پژوهش و مهارت‌های علمی در کنار تربیت اخلاقی

وی با اشاره به اهمیت پژوهش و نگارش علمی در مسیر تحصیل طلاب گفت: نگارش پایان‌نامه و فعالیت‌های پژوهشی به تقویت قدرت نگارش، نظم فکری و توانایی ارائه و دفاع از دیدگاه‌های علمی کمک می‌کند و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همراهی اساتید می‌توان طلاب را در این زمینه توانمند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه فعالیت‌های دینی و اجتماعی گاهی با فشارها و دشواری‌هایی همراه است، اظهار کرد: برای دیده‌شدن توانمندی‌ها باید فعال‌تر و اثرگذارتر عمل کرد و با تلاش و ارائه خدمات مفید، ظرفیت‌های مجموعه را به‌تدریج نشان داد.

وی ظرفیت‌های استان را برای فعالیت‌های حوزوی و تبلیغی گسترده دانست و خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه علمیه سفیران هدایت ارزشمند است، اما کارهای انجام‌نشده فراوانی نیز وجود دارد و برای توسعه فعالیت‌های علمی، فرهنگی، تبلیغی و اجتماعی به نیروهای بیشتر، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تلاش مضاعف نیاز داریم.

آیت‌الله محامی در پایان با تأکید بر مسئولیت طلاب در مسیر خدمت دینی گفت: طلاب باید همواره به یاد داشته باشند که سرباز امام زمان(عج) هستند و با شناخت وظیفه و هدف خود، برنامه‌ریزی، مسئولیت‌پذیری و انجام درست مأموریت‌ها را در مسیر خدمت به دین و جامعه دنبال کنند.