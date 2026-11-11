به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان رزن با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات موجود با تعامل مستمر و همکاری بین دستگاهی قابل حل است و همراهی دستگاه‌ها می‌تواند آثار ارزشمندی در حوزه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت تحقق عدالت آموزشی افزود: پروژه‌های توسعه فضاهای آموزشی در روستاهایی از جمله روستای «امتلر» در دست پیگیری است و باید با جدیت دنبال شود تا به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسد.

فرماندار رزن با تاکید بر ضرورت حمایت مدیران استانی از پروژه‌های شهرستان تصریح کرد: رزن برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و رفع کمبودها بیش از هر چیز به همراهی و حمایت موثر استان نیاز دارد و انتظار می‌رود مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، پشتیبانی واقعی و عملیاتی از پروژه‌های شهرستان داشته باشند.

وی همچنین از پیگیری اخذ مجوز احداث مدرسه حیات طیبه در این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به پیگیری‌های نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی برای اخذ مجوز این پروژه تامین حداقل یک هکتار زمین برای اجرای آن ضروری است.

جهانیان ادامه داد: با توجه به موضوع بازنگری طرح جامع شهری باید مکاتبات لازم برای پیش‌بینی زمین مورد نیاز انجام شود تا مقدمات تامین زمین و اخذ مجوزهای مربوطه فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید پهنه‌ای مناسب، وسیع و قابل توسعه برای اجرای این طرح پیش‌بینی شود، خاطرنشان کرد: احداث مدرسه حیات طیبه می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای آموزشی شهر رزن و روستاهای تابعه را برطرف کند و تحقق آن نیازمند همکاری و پیگیری جدی همه دستگاه‌های مرتبط است.