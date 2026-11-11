به گزارش خبرنگار مهر، الهام برنا صبح امروز چهارشنبه در نشست با رسانه‌ها با اشاره به رویکرد جدید کتابخانه‌های عمومی اظهار داشت: جهت‌گیری این مجموعه، عبور از کتابخانه‌محوری به سمت جامعه‌محوری و گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف و مناطق گوناگون است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پلتفرم‌های مختلف برای توسعه کتاب و کتابخوانی و اجرای پویش‌های ترویج این فرهنگ در کشور و استان لرستان، افزود: کتابخوانی دیگر محدود به سالن‌های کتابخانه‌ها نیست و تلاش شده است این فرهنگ در میان گروه‌های مختلف جامعه گسترش پیدا کند.

افزایش اعتبارات تعمیر و تجهیز کتابخانه‌ها

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با اشاره به رشد اعتبارات این مجموعه در سال جاری گفت: اعتبار تعمیر و تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان از سه میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۵ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

برنا همچنین از افزایش اعتبارات عمرانی کتابخانه‌های عمومی خبر داد و اظهار کرد: اعتبارات این حوزه از ۳۱۹ میلیارد تومان به ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به انجام بیش از ۲۵۰ مورد عملیات تعمیراتی در کتابخانه‌های استان با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان، افزود: در هفته کتاب امسال دو کتابخانه سیار در لرستان راه‌اندازی می‌شود.

گسترش نقاط خدمت و توسعه خدمات کتابخانه‌ای

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در استان فعال است، گفت: از این تعداد، ۴۰ کتابخانه نهادی و ۲۰ کتابخانه مشارکتی هستند.

وی ادامه داد: برای هر کتابخانه سیار نیز بین ۱۰ تا ۱۵ نقطه خدمت تعریف می‌شود تا امکان دسترسی مناطق مختلف به خدمات کتابخانه‌ای فراهم شود.

برنا با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های استان در حوزه منابع مطالعاتی بیان کرد: در مجموع حدود ۸۰۰ نسخه کتاب در کتابخانه‌های لرستان وجود دارد و کتابخانه مرکزی خرم‌آباد نیز حدود ۴۰ هزار نسخه کتاب و هشت تا ۹ هزار عضو دارد.

وی تجهیز کتابخانه‌ها، بهسازی فضاهای داخلی و بیرونی، راه‌اندازی بخش کودک در برخی کتابخانه‌ها و تجهیز سالن‌های مطالعه را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: خرید سه هزار و ۳۷۳ عنوان کتاب به ارزش ۲۴ میلیارد ریال نیز در این زمینه انجام شده است.

توسعه خدمات ویژه برای نابینایان و اجرای طرح نذر کتاب

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های جایگزین حبس برای تأمین و خرید کتاب، گفت: برای نخستین بار بخش ویژه نابینایان با خرید ۱۰ هزار کتاب گویا و صوتی در کتابخانه مرکزی خرم‌آباد راه‌اندازی شده است.

برنا همچنین از ایجاد فضای مناسب برای استفاده نابینایان از خدمات کتابخانه‌ای در بروجرد خبر داد و افزود: در قالب طرح «نذر کتاب» نیز ۲۵ هزار جلد کتاب به مجموعه منابع کتابخانه‌های عمومی استان اضافه شده است.

وی با اشاره به اجرای سه هزار و ۸۶۳ فعالیت فرهنگی و ترویجی در کتابخانه‌های عمومی لرستان، بر نقش این مراکز در گسترش فعالیت‌های فرهنگی و افزایش مشارکت اجتماعی تأکید کرد.

برگزاری ۳۳۰ برنامه فرهنگی در هفته کتاب

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با تشریح برنامه‌های سی‌وچهارمین هفته کتاب در استان اظهار کرد: در این هفته ۳۳۰ برنامه فرهنگی و ترویجی برگزار می‌شود که آیین بزرگداشت روز کتاب، مسابقات متنوع کتابخوانی، رونمایی از کتاب، کارگاه‌های مختلف و محفل‌های ادبی از جمله آن‌هاست.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیران و دستگاه‌های اجرایی برای تجهیز و توسعه کتابخانه‌ها، افزود: همچنان ظرفیت قابل‌توجهی برای استفاده از یک درصد هزینه‌کرد فرهنگی دستگاه‌ها در مسیر توسعه خدمات کتابخانه‌ای وجود دارد.

برنا در پایان از بازسازی بخش‌هایی از کتابخانه مرکزی خرم‌آباد که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بود، خبر داد و بر تداوم اقدامات برای بهسازی و توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان تأکید کرد.