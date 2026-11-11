به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک که همواره از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال حمایت کرده، در سال‌های گذشته نیز از «بله» حمایت‌های ویژه‌ای داشته است. اکنون و در ادامه برنامه خروج از بنگاهداری، این بانک تصمیم گرفته شرکت بله را وارد بازار سرمایه کند.

با پذیرش بله در بورس، زمینه حضور این شرکت در بازار سرمایه فراهم شده است. پس از طی مراحل بعدی و آغاز عرضه، علاقه‌مندان می‌توانند با خرید سهام در مالکیت و مسیر رشد آن سهیم شوند. بله در مدت زمانی کوتاه رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده و به یکی از بازیگران مطرح زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است.

پذیرش در بورس اوراق بهادار، گامی مهم در مسیر توسعه و بلوغ کسب‌وکار بله به شمار می‌رود. این اتفاق به افزایش شفافیت، تقویت ساختارهای شرکتی و گسترش مسیرهای رشد و سرمایه گذاری کمک می‌کند و بله را وارد مرحله‌ای تازه از فعالیت‌های اقتصادی و مالی می‌کند.

گفتنی است حضور شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در بورس، علاوه بر تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاران، به تأمین مالی پایدار این شرکت‌ها و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان نیز یاری می‌رساند.

این دستاورد را می‌توان نشانه‌ای از حرکت بله در مسیر تبدیل شدن به یکی از بازیگران اثرگذار اقتصاد دیجیتال ایران دانست.