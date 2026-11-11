به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با ثبت عملکردی فراتر از سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی در پنج سال متوالی، نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های تعاونی مسکن ایفا کرده است. عملکرد این بانک در سال پنجم اجرای قانون به ۱۱۷ درصد سهمیه ابلاغی رسیده که بالاترین میزان تحقق در دوره پنج‌ساله محسوب می‌شود.

بررسی عملکرد این بانک در چارچوب ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، مجموع تسهیلات مصوب و قراردادهای منعقدشده برای طرح‌های مشمول این قانون به بیش از ۶ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مجموع سهمیه ابلاغ‌شده، از تحقق بیش از ۱۰۸ درصدی تعهدات حکایت دارد.

عملکرد بانک توسعه تعاون در سال پنجم اجرای قانون جهش تولید مسکن یعنی از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ نقطه برجسته این روند است، به گونه‌ای که حجم تسهیلات مصوب و انعقاد قراردادشده در این سال به نسبت سال قبل از آن حدود ۵۰درصد افزایش یافته است. رشدی که بیانگر گسترش دامنه فعالیت اعتباری بانک در حوزه طرح‌های مشمول قانون جهش تولید مسکن است.