به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ محمد گودرزی‌مقدم پیش از ظهرچهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: آیین وداع با پیکر هر ۱۰ شهید گمنام، شامگاه پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در میدان شهدا اراک برگزار می‌شود و آیین تشییع نیز فردای آن روز، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در این شهر برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه با دعای ندبه و مراسم عزاداری از ساعت هشت صبح در هیات رزمندگان اسلام آغاز می‌شود، پیکر شهدا نیز ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه به میدان شهدا انتقال می‌یابد و حرکت کاروان تشییع از ساعت ۱۰ به سمت مصلی بیت‌المقدس اراک آغاز خواهد شد.

ـمدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی افزود:مسیر حرکت کاروان از میدان شهدا، خیابان شهید رجایی، خیابان ۱۷ متری، خیابان دکتر حسابی و میدان سرداران به سمت مصلی بیت‌المقدس خواهد بود و پس از اقامه نماز جمعه نیز نماز بر پیکر شهدا به امامت امام جمعه اراک اقامه می‌شود.

تعیین پنج محل برای خاکسپاری شهدا در اراک

گودرزی‌مقدم با تشریح برنامه تدفین شهدا اظهار کرد: از میان پنج شهیدی که برای خاکسپاری در اراک در نظر گرفته شده‌اند، سه شهید روز ۲۲ آبان‌ماه در اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی، پارک مادر در منطقه رودکی و پارک شهر اراک در مجاورت مقبره آقانورالدین به خاک سپرده می‌شوند.

وی ادامه داد: خاکسپاری ۲ شهید دیگر به دلیل ضرورت تکمیل یادمان‌ها و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور مردم، به دوم آذرماه و همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) موکول شده است، این دو شهید در پارک امیرکبیر و پارک گل نرگس در منطقه الهیه اراک تدفین خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی با اشاره به اختصاص ۱۰ شهید گمنام به این استان از مجموع ۳۵۰ شهیدی که امسال در کشور تشییع می‌شوند، گفت: پیکر این شهدا از ۱۲ آبان‌ماه وارد استان شد و طی یک برنامه ۱۰ روزه در شهرستان‌ها، شهرها، روستاها، مدارس، دانشگاه‌ها، هیات‌های مذهبی و اجتماعات مردمی حضور یافت.



وی با بیان اینکه مدت میزبانی از شهدا نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، افزود: تلاش شد درخواست شهرها و روستاهای استان برای میزبانی از این شهدا مورد توجه قرار گیرد و امکان حضور پیکر شهدا در مناطق مختلف فراهم شود.

بازگشت پنج پیکر به تهران برای تکمیل آزمایش‌های شناسایی

گودرزی‌مقدم همچنین درباره سرنوشت پنج شهید دیگر همراه این کاروان توضیح داد: به دلیل تکمیل نشدن مراحل آزمایش‌های شناسایی و بررسی‌های دی‌ان‌ای، پیکر این شهدا به تهران بازگردانده می‌شود تا پس از انجام بررسی‌های لازم، در صورت شناسایی، هویت آنان مشخص شود و در غیر این صورت در مراحل بعدی به عنوان شهدای گمنام تشییع و تدفین شوند.

وی درخصوص علت برگزار نشدن آیین تدفین در برخی شهرستان‌های استان مرکزی نیز گفت: با وجود درخواست‌های متعدد برای میزبانی از شهدای گمنام، تکمیل نشدن برخی یادمان‌ها امکان خاکسپاری در این مناطق را فراهم نکرد و این موضوع به سال‌های آینده موکول شد.

وی تصریح کرد: رویکرد فعلی بر این اساس است که ابتدا یادمان شهید ساخته و شرایط لازم برای حضور مردم در آن فراهم شود و سپس پیکر شهید به آن مکان اختصاص یابد؛ چراکه در برخی موارد گذشته، پس از تدفین شهدا، اقدامات لازم برای احداث و تکمیل یادمان‌ها به سرانجام نرسیده بود.



مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی تصریح کرد:بخش قابل توجهی از یادمان‌های شهدای گمنام در استان تکمیل شده و پیگیری برای آماده‌سازی سایر یادمان‌ها نیز ادامه دارد تا در سال‌های آینده شهرستان‌های بیشتری امکان میزبانی از این شهدا را داشته باشند.

تأکید بر تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در نسل‌های مختلف

گودرزی‌مقدم با اشاره به جایگاه شهدای گمنام در تقویت فرهنگ ایثار و فداکاری اظهار کرد: حضور این شهدا در فضاهای عمومی، مدارس و بوستان‌ها فرصت مناسبی برای آشنایی نسل‌های مختلف با ارزش‌های دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره رزمندگان و شهدا فراهم می‌کند.

وی با اشاره به استقبال مردم از برنامه‌های میزبانی شهدا در روزهای گذشته گفت: حضور رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس در کنار نسل‌های دوم و سوم انقلاب در آیین‌های استقبال، نشان‌دهنده پیوند و همراهی نسل‌های مختلف در پاسداشت این ارزش‌هاست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی همچنین به نقش رزمندگان این استان در عملیات ذوالفقاری آبادان اشاره کرد و افزود: استان مرکزی در این عملیات که از نخستین عملیات‌های موفق دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود، نقش مؤثری داشت و شماری از رزمندگان و شهدای حاضر در آن از این استان بودند.

وی با اشاره به امتداد فرهنگ ایثار و مقاومت در مقاطع مختلف تاریخ کشور خاطرنشان کرد: ارزش‌هایی که رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس برای جامعه به یادگار گذاشتند، در دوره‌های بعد نیز جلوه‌های مختلفی داشته و همچنان به عنوان سرمایه‌ای فرهنگی و اجتماعی قابل توجه است.

گودرزی‌مقدم با یادآوری جایگاه معنوی شهدای گمنام و تأثیر حضور آنان در میان مردم گفت: استقبال گسترده از این شهدا و مشارکت اقشار مختلف در برنامه‌های مرتبط با آنان، بیانگر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و راه کسانی است که برای دفاع از میهن و ارزش‌های اعتقادی خود از جان و خانواده‌شان گذشتند.