به گزارش خبرنگار مهر، موسی رونما ظهر چهارشنبه در نشست با بخشدار و شهردار بیکاه اظهار داشت: وضعیت فعلی مجتمع فرهنگی و هنری منطقه به‌طور کارشناسی بررسی ، در خصوص تکمیل زیرساخت‌ها و تجهیز فضای هنری آن تصمیم‌گیری شد.

وی با اشاره به محورهای این جلسه افزود : بررسی زیرساخت‌های موجود و نیازهای عمرانی جهت تکمیل مجتمع، بحث و تبادل نظر پیرامون همکاری‌های مشترک میان شهرداری، بخشداری و اداره فرهنگ و ارشاد برای تجهیز فضای هنری و تدوین برنامه‌ای برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این مجتمع، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودان عنوان کرد: هدف از این همکاری، فراهم‌کردن فضایی شایسته برای فعالیت هنرمندان و ارائه خدمات فرهنگی به مردم منطقه بیکاه است و امیدواریم با تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی، این مجتمع به یکی از قطب‌های فرهنگی و هنری شهرستان تبدیل شود.