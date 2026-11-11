به گزارش خبرنگار مهر ، مسعود قلی‌زاده ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان خوسف از پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی و ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه ادبیات، هنر، صنایع‌دستی، گردشگری و آیین‌های بومی برخوردار است که هفته فرهنگی فرصت مناسبی برای معرفی این ظرفیت‌ها و انتقال میراث گذشتگان به نسل جوان فراهم می‌کند.

وی افزود: برنامه‌های هفته فرهنگی خوسف از جمعه ۲۲ آبان‌ماه با ارائه گزارش فعالیت‌های فرهنگی در میز خدمت و نماز جمعه آغاز می‌شود و تا ۲۸ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

فرماندار خوسف، غبارروبی مزار شهدا و آرامگاه ابن‌حسام خوسفی، دیدار با شخصیت‌های فرهنگی، افتتاح نمایشگاه فرهنگی شهرستان، محفل انس با قرآن کریم و معرفی محصولات و توانمندی‌های بخش کشاورزی را از جمله برنامه‌های این هفته برشمرد.

قلی‌زاده با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متنوع ادبی و هنری ادامه داد: معرفی مشاهیر و مفاخر شهرستان، جشنواره شهر ملی مله‌بافی، محفل شعر و ادب، مسابقات بومی و محلی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی سرمایه‌های علمی و ادبی خوسف گفت: در هفته فرهنگی از دو چهره ارزشمند فرهنگ و ادب شهرستان، غلامحسین صمیمی متخلص به «آگاه» و حسامی واعظ خوسفی تجلیل می‌شود.

فرماندار خوسف در تشریح جایگاه غلامحسین صمیمی اظهار کرد: وی ادیب، شاعر و عارف خوسفی بود که در سال ۱۲۹۲ خورشیدی در شهر خوسف متولد شد و از نخستین دانش‌آموختگان دبستان ابن‌حسام به شمار می‌رفت.

قلی‌زاده افزود: تصحیح و انتشار «منتخب اشعار ابن‌حسام»، مجموعه اشعار صمیمی و کتاب «راه‌نامه» از جمله آثار به‌جامانده از این چهره ادبی است که در سال ۱۳۸۴ درگذشت.

وی همچنین حسامی واعظ خوسفی را از مورخان نامدار و عارفان اواخر دوره تیموری معرفی کرد و گفت: کتاب «تاریخ قهستان» از آثار ارزشمند وی و از کهن‌ترین منابع تاریخی درباره منطقه قهستان، مشاهیر و مزارات آن محسوب می‌شود.

قلی‌زاده با اشاره به جایگاه ابن‌حسام خوسفی در تاریخ ادبیات ایران بیان کرد: بزرگداشت این شاعر نامدار نیز از بخش‌های مهم هفته فرهنگی است که با برنامه‌هایی همچون غبارروبی آرامگاه، اجرای مرشدخوانی با محوریت اشعار وی و برگزاری مراسم محوری بزرگداشت همراه خواهد بود.

جشنواره مله‌بافی؛ معرفی میراث چندصدساله خوسف

فرماندار خوسف با اشاره به اهمیت پنبه مله به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این شهرستان گفت: پنبه مله به دلیل رنگ طبیعی و ویژگی‌های خاص الیاف، از محصولات بومی و ارزشمند منطقه است که از گذشته در تولید نخ و دست‌بافته‌های سنتی کاربرد داشته است.

وی افزود: هنر مله‌بافی به‌عنوان میراثی چندصدساله، بخشی از هویت فرهنگی و هنری مردم خوسف محسوب می‌شود و جشنواره شهر ملی مله‌بافی با هدف معرفی این هنر اصیل، نمایش توانمندی هنرمندان و تولیدکنندگان و آشنایی نسل جوان با مراحل تولید و بافت محصولات مله برگزار خواهد شد.

قلی‌زاده حمایت از صنایع‌دستی، تقویت اشتغال بانوان و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌ای ویژه برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهر ماژان خبر داد و گفت: این برنامه جمعه ۲۹ آبان‌ماه در شهر ماژان برگزار می‌شود.

فرماندار خوسف با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی اظهار کرد: این رویداد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی، هنرمندان، فعالان اجتماعی و همراهی مردم برگزار می‌شود و می‌تواند زمینه تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت فرهنگی را فراهم کند.

قلی‌زاده از جوانان، هنرمندان، فرهیختگان و فعالان فرهنگی شهرستان دعوت کرد با حضور در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، در معرفی ظرفیت‌ها و پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی خوسف مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری هفته فرهنگی صرفاً اجرای برنامه‌های مناسبتی نیست، بلکه تلاش می‌شود با معرفی مفاخر، داشته‌های تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان، زمینه رونق فعالیت‌های فرهنگی، توسعه گردشگری و تقویت جایگاه خوسف در عرصه فرهنگی استان و کشور فراهم شود.

هفته فرهنگی شهرستان خوسف از ۲۲ تا ۲۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود.