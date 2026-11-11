حسن نتاج صلحدار در گفت وگو با خبرنگار مهر، از پیگیری و اخذ دستورات ویژه برای تأمین و تخصیص اعتبارات موردنیاز توسعه زیرساخت‌های روستایی این شهرستان خبر داد و افزود: اعتبارات پیش‌بینی‌شده در چهار حوزه اصلی آب و آبرسانی، راه روستایی، توانمندسازی و اشتغال و آبخیزداری اختصاص یافته است.

وی افزود: در حوزه آب و آبرسانی، ۳۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان برای رفع تنش آب روستایی، ۲۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان برای رفع تنش آب عشایری و ۲۹ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای ریگ‌چشمه، شیاده و فیروزجاه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین در بخش راه روستایی، ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بهسازی و توسعه راه‌های روستایی محورهای راهکلا، نی‌کلا، ویشگون، بتلیم، درازکلا، خلیل‌کلا، ویتله، خواجه‌کلا، لمسوکلا، شیخ‌موسی، نیراسم و دوزاغبن اعلام شده است.

نتاج یادآور شد: در بخش توانمندسازی و اشتغال نیز ۷۵ میلیارد تومان اعتبار با هدف توسعه نوغانداری، تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی و بهره‌برداری در حوزه دام سبک پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در حوزه آبخیزداری نیز ۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق شیخ‌موسی و سجادرود اختصاص یافته است.

وی گفت:مجموع اعتبارات اعلام‌شده در ردیف‌های تفکیکی این نامه به ۱۷۷ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان می‌رسد.