به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، نهمین سمینار مقالات منتخب بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در قالب سه پنل تخصصی و با حضور پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه تئاتر روز پنجشنبه بیست‌وهشتم آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۷ در تالار مشاهیر تئاتر شهر برگزار می‌شود.

برنامه پنل اول این بخش به دبیری رامتین شهبازی به شرح زیر است:

مقاله پژوهشی «مطالعه گونه‌شناسی مفهوم «دیگری» در نمایشنامه «سه پاس از حیات طیبه جوانی نجیب و زیبا» نوشته علیرضا نادری با ارائه فارس باقری از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰

مقاله پژوهشی «بومی‌گرایی رئالیستی در ادبیات نمایشی مقاومت با مکث و کنکاش در آثار غلامحسین دریانورد» با ارائه جهانشیر یاراحمدی از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱

مقاله پژوهشی «مقاومت مردمی به‌مثابه پرفورمنس و اجرا در تاریخ تحولات اجتماعی ایران بر اساس آرای شکنر» با ارائه احسان آجورلو از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰

مقاله پژوهشی «بازنمایی شناختی خشونت جنگ در فرایند اقتباس میان‌رسانه‌ای: مطالعه موردی رمان، نمایشنامه، نمایش و فیلم «اسب جنگ»» با ارائه بهرام جلالی‌پور از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲

مقاله ترجمه «درباره (نا) امکان‌های یک تئاتر آزاد: تئاتر علیه توسعه در فلسطین» با ارائه میترا علوی‌طلب از ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰

برنامه پنل دوم این بخش به دبیری علی حاجی‌ملاعلی به شرح زیر است:

مقاله پژوهشی «واکاوی آیین‌های نمایشیِ سور و سوگ در آثار هواس پلوک، از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی در کرمانشاه» با ارائه سعید نوروزی از ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰

مقاله پژوهشی ««مجمع‌الجزایر مقاومت دیجیتال»: شبکه‌های فراملی اجرا/نمایش دیجیتال، گفتمان ضدهژمونیک و بازسازی هویت جمعی در تئاتر خاورمیانه (ایران، لبنان، فلسطین)» با ارائه طاهره مقری‌موذن از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴

مقاله پژوهشی «صحنه و عمل قربانی: واکاویِ امر شهادت در درام» با ارائه حامد امینی و اسماعیل نجار از ساعت ۱۴ تا ۱۴:۳۰

مقاله ترجمه «مقاومت فرهنگی و به‌روی‌صحنه‌بردن نمایش «در انتظار گودو» اثر ساموئل بکت توسط سوزان سانتاگ در سارایووِ محاصره‌شده» با ارائه مریم ایرانمنش از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵

برنامه پنل سوم این بخش به دبیری مریم ایرانمنش به شرح زیر است:

مقاله پژوهشی «حافظه و تروما در ساختارمندی متن نمایشی تئاتر مقاومت بر اساس نظریه کتی کاروث (مطالعه موردی نمایشنامه‌های «خیال روی خطوط موازی» و «سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب و زیبا»)» با ارائه محمدرضا رسولی از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶

مقاله ترجمه «خالق بودن همان زیستن است: رد گفتمان تاب‌آوری و تقویت صمود در مقاومت فرهنگی «تئاتر عشطار»» با ارائه فریبا جعفری از ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰

محمدباقر قهرمانی، رامتین شهبازی و فرهاد مهندس‌پور ارزیابی و داوری آثار این بخش را بر عهده داشتند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.