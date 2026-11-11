به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب‌مجنی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور از یک مجموعه تولید زعفران در شاهرود، اظهار کرد: این مجموعه با برخورداری از ۱۰۰ هکتار سطح زیر کشت زعفران، یکی از ظرفیت‌های قابل توجه بخش کشاورزی شهرستان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت پیوند میان تحقیقات کشاورزی و عرصه تولید افزود: بازدید میدانی مسئولان کشوری و استانی از ظرفیت‌های تولیدی شهرستان، فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از توان علمی و تحقیقاتی در راستای توسعه کشت زعفران و افزایش بهره‌وری در این بخش است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه در جریان این بازدید، مسئولان از نزدیک با فعالیت‌ها، توانمندی‌ها و روند کشت زعفران در این مجموعه آشنا شدند، تصریح کرد: توسعه سطح زیر کشت، انتقال دانش فنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی از جمله موضوعات مورد بررسی در این بازدید بود.

غریب‌مجنی با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان مراکز تحقیقاتی و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط بخش تحقیقات با مزارع و بهره‌برداران می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصول، افزایش عملکرد تولید و رونق اقتصادی بخش کشاورزی منطقه ایفا کند.

وی همچنین از آمادگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای همکاری در زمینه توسعه ظرفیت‌های تولید زعفران خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با تداوم حمایت‌های علمی، پژوهشی و کارشناسی، زمینه گسترش کشت این محصول و ارتقای جایگاه شاهرود در تولید زعفران فراهم شود.