خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: تنگه هرمز در معادلات جهانی انرژی جایگاهی فراتر از یک گذرگاه دریایی دارد؛ مسیری راهبردی که امنیت و جریان انتقال بخش مهمی از انرژی جهان به آن وابسته است. تحولات منطقه‌ای و شرایط پیچیده اقتصادی نیز بار دیگر ضرورت توجه به جایگاه ایران در این آبراه و صیانت از منافع ملی در حوزه انرژی را برجسته کرده است.

در کنار این موضوع، محدودیت‌های تأمین انرژی، ضرورت مدیریت مصرف، تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و افزایش هزینه‌های زندگی، از جمله چالش‌هایی است که هم‌زمان با تحولات منطقه‌ای پیش روی کشور قرار دارد.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح شرایط کشور در ماه‌های اخیر، بر ضرورت تثبیت حقوق ایران در تنگه هرمز، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین انرژی و حمایت از معیشت خانوارها تأکید کرده است.

کشور درگیر جنگی چندوجهی است

قائم‌مقام با اشاره به شرایط کشور طی هشت ماه گذشته، اظهار کرد: ایران در این مدت با مجموعه‌ای از فشارها و تقابل‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، نظامی و رسانه‌ای مواجه بوده و تحریم‌ها نیز با شدت بیشتری دنبال شده است.

وی افزود: این تقابل تنها به عرصه نظامی محدود نمانده و در کنار فشارهای اقتصادی، جنگ شناختی و محدودیت‌های حوزه انرژی نیز بخشی از شرایطی بوده که کشور با آن روبه‌رو شده است.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش مردم در عبور از این شرایط، ایستادگی و همراهی عمومی را از عوامل مهم حفظ ثبات کشور دانست و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران را یکی از مؤلفه‌های بازدارندگی در برابر تهدیدها برشمرد.

تنگه هرمز؛ ضرورت تثبیت حقوق راهبردی ایران

قائم‌مقام، با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در انتقال انرژی جهان، گفت: این آبراه از موقعیت راهبردی در اقتصاد و امنیت انرژی بین‌المللی برخوردار است و هرگونه تحول در آن می‌تواند بر معادلات منطقه‌ای و جهانی اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه ایران در تأمین امنیت منطقه و استمرار جریان انتقال انرژی نقش مهمی دارد، تأکید کرد: کشورمان باید سهم و حق انتفاع خود را در این مسیر راهبردی به‌صورت روشن تثبیت کند و از جایگاه و حقوق خود در مدیریت تبادل انرژی از طریق تنگه هرمز برخوردار باشد.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با اصل انتقال انرژی مخالفتی ندارد، اما بهره‌مندی از این ظرفیت باید با رعایت حقوق و منافع کشور همراه باشد و نمی‌توان نقش ایران را در چنین معادله مهمی نادیده گرفت.

قائم‌مقام با اشاره به خسارت‌ها و شهدای کشور در جریان تحولات اخیر، خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق ملی و پیگیری مطالبات راهبردی کشور نباید تحت تأثیر فشارها قرار گیرد و لازم است با حفظ منافع ملی، مواضع ایران در این زمینه با جدیت دنبال شود.

مدیریت مصرف و تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین انرژی

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای حمل‌ونقل و انتقال انرژی اشاره کرد و گفت: محدودیت در مسیرهای دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین نیازهای کشور را افزایش داده است.

قائم‌مقام مدیریت مصرف انرژی را یکی از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و افزود: صرفه‌جویی باید به‌صورت منطقی و با مشارکت عمومی دنبال شود تا ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور با اختلال مواجه نشود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس همچنین از پیگیری مذاکرات برای واردات بخشی از گاز مورد نیاز کشور از ترکمنستان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به موقعیت ایران در انتهای خطوط انتقال گاز، تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای تأمین انرژی اهمیت زیادی دارد و همکاری با کشورهای همسایه می‌تواند بخشی از نیازهای کشور را پوشش دهد.

وی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک در حوزه انرژی، سفر رئیس‌جمهور به روسیه و حضور وزیر نیرو در بلاروس را از جمله اقداماتی دانست که در مسیر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال شده است.

قائم‌مقام همچنین به شکل‌گیری تفاهم‌نامه اولیه و تمایل برخی کشورهای عربی برای گفتگو و همکاری با ایران اشاره کرد و این روند را زمینه‌ای برای توسعه تعاملات و استفاده از ظرفیت‌های مشترک در حوزه انرژی دانست.

ضرورت حمایت معیشتی متناسب با افزایش هزینه خانوارها

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی، حمایت از معیشت خانوارها را از اولویت‌های مهم دولت و مجلس برشمرد و گفت: رشد هزینه‌های زندگی باید با سیاست‌های مؤثر برای افزایش درآمد خانوارها همراه شود تا قدرت خرید مردم تحت فشار قرار نگیرد.

وی با اشاره به سیاست تک‌نرخی شدن ارز، بر ضرورت توجه به آثار اقتصادی این تصمیم تأکید کرد و افزود: اجرای سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای باشد که فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد نشود و حمایت‌های لازم برای جبران آثار احتمالی آن در نظر گرفته شود.

قائم‌مقام تقویت حمایت نهادهای حمایتی از خانوارهای کم‌درآمد را ضروری دانست و اظهار کرد: افرادی که توان اقتصادی کمتری دارند، باید از پشتیبانی بیشتری برخوردار شوند تا افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های ضروری زندگی، معیشت آنان را با دشواری بیشتری مواجه نکند.

وی همچنین افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم را از موضوعات مهم در حفظ قدرت خرید مردم دانست و بر ضرورت توجه به وضعیت درآمدی کارکنان و حقوق‌بگیران تأکید کرد.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس با اشاره به نقش تولیدکنندگان در اقتصاد کشور، حمایت دولت از واحدهای تولیدی را نیز ضروری دانست و گفت: پشتیبانی از تولیدکنندگان در کنار سیاست‌های حمایتی از خانوارها می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید، پایداری اشتغال و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.

قائم‌مقام در جمع‌بندی اظهارات خود، بر ضرورت پیگیری هم‌زمان حقوق راهبردی ایران در معادلات انرژی، مدیریت محدودیت‌های تأمین منابع و تقویت حمایت‌های اقتصادی از مردم تأکید کرد؛ موضوعاتی که به گفته وی، در شرایط کنونی باید با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.