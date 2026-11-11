به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر مرحوم کوروش زارعی در قم، با اشاره به جایگاه این هنرمند در عرصه هنر متعهد اظهار کرد: کوروش زارعی از هنرمندانی بود که در بستر فرهنگ انقلاب تربیت یافته بود و عشق به فرهنگ عاشورا و امام حسین(ع) در مسیر زندگی و فعالیت هنری او جایگاهی ویژه داشت.



وی با بیان اینکه رویکرد اعتقادی زارعی در فعالیت‌های هنری او آشکار بود، افزود: هر جا مسئولیتی بر عهده می‌گرفت یا به خلق اثری هنری می‌پرداخت، جهت‌گیری و هویت فرهنگی او به روشنی قابل مشاهده بود و فرهنگ عاشورایی در بخش مهمی از فعالیت‌هایش حضور داشت.



معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در تمامی آثاری که کوروش زارعی در عرصه تئاتر تولید کرد و همچنین در فعالیت‌هایی که در سینما داشت، نوعی تعهد مشخص و تعریف‌شده نسبت به هنر و ارزش‌های مورد باورش دیده می‌شد و او هنر را جدا از تعهد نمی‌خواست.



شفیعی با تأکید بر اینکه زارعی هنر را با مسئولیت اجتماعی پیوند زده بود، تصریح کرد: کوروش زارعی نماد پیوند هنر با تعهد و مسئولیت اجتماعی بود و این نگاه تنها به دوران فعالیت هنری او محدود نمی‌شد بلکه در مسئولیت‌های مدیریتی نیز ادامه داشت.



وی با اشاره به دوره‌های مسئولیت زارعی در حوزه هنری و دیگر مجموعه‌های فرهنگی گفت: او در جایگاه مدیریتی نیز بر این باور بود که تئاتر باید با مسجد پیوند داشته باشد و تئاتر و مسجد باید مسیر خود را در ارتباط با یکدیگر تعریف کنند.



معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی این هنرمند بیان کرد: زارعی در ارتباط با مردم و دوستان و همچنین در تعامل با هنرمندان، رفاقت را با تعهد همراه می‌کرد و صمیمیت و صداقت او در روابط انسانی و هنری زبانزد بود.



شفیعی خاطرنشان کرد: آنچه از شخصیت کوروش زارعی در ذهن جامعه هنری باقی مانده، تنها آثار او نیست بلکه نوع ارتباط او با هنرمندان، دوستان و مجموعه‌هایی است که با آنها همکاری داشت و این ویژگی‌ها در کنار فعالیت‌های هنری او جایگاه خاصی برایش ایجاد کرده بود.



وی با اشاره به فقدان این هنرمند متعهد اظهار کرد: امیدوارم کوروش زارعی همچنان شفیع همه هنرمندان عرصه تئاتر باشد و یاد و نام او در میان جامعه هنری و به ویژه هنرمندان تئاتر زنده و ماندگار بماند.

