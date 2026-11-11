به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر مرحوم کوروش زارعی در قم، با اشاره به جایگاه این هنرمند در عرصه هنر متعهد اظهار کرد: کوروش زارعی از هنرمندانی بود که در بستر فرهنگ انقلاب تربیت یافته بود و عشق به فرهنگ عاشورا و امام حسین(ع) در مسیر زندگی و فعالیت هنری او جایگاهی ویژه داشت.
وی با بیان اینکه رویکرد اعتقادی زارعی در فعالیتهای هنری او آشکار بود، افزود: هر جا مسئولیتی بر عهده میگرفت یا به خلق اثری هنری میپرداخت، جهتگیری و هویت فرهنگی او به روشنی قابل مشاهده بود و فرهنگ عاشورایی در بخش مهمی از فعالیتهایش حضور داشت.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در تمامی آثاری که کوروش زارعی در عرصه تئاتر تولید کرد و همچنین در فعالیتهایی که در سینما داشت، نوعی تعهد مشخص و تعریفشده نسبت به هنر و ارزشهای مورد باورش دیده میشد و او هنر را جدا از تعهد نمیخواست.
شفیعی با تأکید بر اینکه زارعی هنر را با مسئولیت اجتماعی پیوند زده بود، تصریح کرد: کوروش زارعی نماد پیوند هنر با تعهد و مسئولیت اجتماعی بود و این نگاه تنها به دوران فعالیت هنری او محدود نمیشد بلکه در مسئولیتهای مدیریتی نیز ادامه داشت.
وی با اشاره به دورههای مسئولیت زارعی در حوزه هنری و دیگر مجموعههای فرهنگی گفت: او در جایگاه مدیریتی نیز بر این باور بود که تئاتر باید با مسجد پیوند داشته باشد و تئاتر و مسجد باید مسیر خود را در ارتباط با یکدیگر تعریف کنند.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی این هنرمند بیان کرد: زارعی در ارتباط با مردم و دوستان و همچنین در تعامل با هنرمندان، رفاقت را با تعهد همراه میکرد و صمیمیت و صداقت او در روابط انسانی و هنری زبانزد بود.
شفیعی خاطرنشان کرد: آنچه از شخصیت کوروش زارعی در ذهن جامعه هنری باقی مانده، تنها آثار او نیست بلکه نوع ارتباط او با هنرمندان، دوستان و مجموعههایی است که با آنها همکاری داشت و این ویژگیها در کنار فعالیتهای هنری او جایگاه خاصی برایش ایجاد کرده بود.
وی با اشاره به فقدان این هنرمند متعهد اظهار کرد: امیدوارم کوروش زارعی همچنان شفیع همه هنرمندان عرصه تئاتر باشد و یاد و نام او در میان جامعه هنری و به ویژه هنرمندان تئاتر زنده و ماندگار بماند.
قم- معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به دغدغههای دینی و اجتماعی کوروش زارعی گفت: هنر این هنرمند همواره با تعهد و فرهنگ عاشورایی پیوند داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر مرحوم کوروش زارعی در قم، با اشاره به جایگاه این هنرمند در عرصه هنر متعهد اظهار کرد: کوروش زارعی از هنرمندانی بود که در بستر فرهنگ انقلاب تربیت یافته بود و عشق به فرهنگ عاشورا و امام حسین(ع) در مسیر زندگی و فعالیت هنری او جایگاهی ویژه داشت.
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