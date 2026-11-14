به گزارش خبرنگار مهر- گروه جامعه: هزینه راه‌اندازی و نگهداری مراکز معاینه فنی، از سرمایه‌گذاری اولیه برای تأمین زمین و تجهیزات تا هزینه‌های نیروی انسانی و به‌روزرسانی خطوط، در کنار تعرفه‌های مصوب همواره یکی از چالش‌های اقتصادی این مراکز بوده است موضوعی که به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، باعث شده هزینه واقعی ارائه خدمات از مبلغ دریافتی از شهروندان بیشتر باشد. در این میان، شهرداری تهران با تأمین زمین، تجهیزات و زیرساخت‌های موردنیاز، بخشی از این هزینه‌ها را بر عهده گرفته تا خدمات معاینه فنی با تعرفه فعلی در دسترس شهروندان قرار گیرد.

رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایین بودن تعرفه معاینه فنی نسبت به هزینه تمام‌شده ارائه این خدمات اظهار کرد: من این موضوع را به نمایندگی از تمام مراکز معاینه فنی کشور مطرح می‌کنم. امروز برای راه‌اندازی یک مرکز معاینه فنی، به حدود هزار مترمربع زمین و احداث سوله نیاز است. همچنین هزینه هر خط معاینه فنی خودروهای سبک به‌طور میانگین حدود ۱۰ میلیارد تومان است؛ بنابراین برای راه‌اندازی دو خط، تنها ۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش تجهیزات نیاز خواهد بود.

وی افزود: اگر هزینه‌های ساخت‌وساز، تأمین امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی را نیز محاسبه کنیم، باید بررسی شود که آیا تعرفه ۵۰۰ هزار تومانی می‌تواند بازگشت سرمایه مناسبی برای سرمایه‌گذار ایجاد کند یا خیر. بارها تأکید کرده‌ایم که هزینه واقعی معاینه فنی خودروها بیشتر از رقمی است که به‌عنوان تعرفه اعلام می‌شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه اقتصادی نبودن فعالیت مراکز می‌تواند زمینه‌ساز برخی تخلفات باشد، گفت: در شهرهای بزرگی مانند تهران، حتی پیدا کردن هزار مترمربع زمین برای راه‌اندازی مرکز معاینه فنی دشوار است و با توجه به هزینه‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت در این حوزه صرفه اقتصادی چندانی ندارد.

رضازاده با انتقاد از پایین ماندن تعرفه خدمات معاینه فنی در مقایسه با سایر هزینه‌ها تصریح کرد: زمانی که موضوع تعیین تعرفه مطرح می‌شود، نگرانی از فشار اقتصادی به مردم وجود دارد، اما در حوزه‌های دیگر از جمله بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و حتی قیمت خودرو شاهد افزایش‌های قابل‌توجه هستیم. چرا در حوزه ایمنی و سلامت شهروندان باید در تصمیم‌گیری برای اصلاح قیمت‌ها این‌قدر ملاحظه شود؟

وی ادامه داد: هزینه معاینه فنی سالانه یک‌بار از شهروندان دریافت می‌شود و باید بررسی کرد که آیا افزایش این مبلغ تا چه اندازه می‌تواند بر هزینه‌های خانوار تأثیر بگذارد. به اعتقاد ما، تعرفه فعلی پاسخگوی هزینه‌های واقعی این خدمات نیست.

رضازاده در ادامه با تشریح اقدامات شهرداری تهران برای تأمین زیرساخت مراکز معاینه فنی گفت: شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون دلار برای به‌روزرسانی ۳۲ خط معاینه فنی خودروهای سبک و سه خط خودروهای سنگین هزینه کرد. تجهیزات قبلی مراکز حدود ۱۵ سال قدمت داشت و از کشور آلمان تأمین شده بود، اما به دلیل تحریم‌ها امکان دریافت قطعات و حتی پشتیبانی نرم‌افزاری آنها با مشکل مواجه شده بود.

وی افزود: پس از طی روند قانونی، یک شرکت دانش‌بنیان داخلی در مناقصه مربوطه برنده شد و به‌روزرسانی تجهیزات با سرمایه‌گذاری شهرداری تهران انجام گرفت.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به تأمین زمین موردنیاز مراکز از سوی شهرداری اظهار کرد: زمین‌های مناسبی در اختیار مراکز معاینه فنی قرار گرفته است؛ برای مثال، مرکز نیایش در منطقه ۵ حدود پنج هزار مترمربع و یکی از مراکز در منطقه ۲ حدود چهار هزار مترمربع وسعت دارد و در مناطق دیگر نیز شهرداری این زیرساخت‌ها را فراهم کرده است.

رضازاده تأکید کرد: در واقع، پاسخ به این پرسش که شکاف میان هزینه تمام‌شده و تعرفه مصوب چگونه جبران می‌شود، این است که شهرداری تهران با تأمین زمین، تجهیزات و زیرساخت‌ها، به شهروندان یارانه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار بود شهرداری این امکانات را تأمین نکند و مراکز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بدون حمایت فعالیت کنند، به اعتقاد من امروز ۶۴ خط معاینه فنی در تهران وجود نداشت. شهرداری از سال ۱۳۷۴ و با احساس مسئولیت در اجرای قانون هوای پاک، تلاش کرده است با فراهم کردن امکانات، امکان دریافت خدمات معاینه فنی را برای شهروندان فراهم کند.