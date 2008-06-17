پخش آگهی چیپس در فضا!

به گزارش خبرگزاری مهر، این احتمال که بیگانگان فضایی واقعا وجود داشته باشند بسیار کم است اما اگر واقعا وجود داشته باشند احتمال زیادی وجود دارد که گرسنه باشند! به همین دلیل شرکت انگلیسی تولید کننده چیپس "دوریتوز" تصمیم گرفت در اقدامی عجیب محصولات خود را در فضا ویژه آدمهای فضایی تبلیغ کند.

این شرکت بیش از شش ساعت یک پیام تبلیغاتی از محصولات خود را در منظومه شمسی پخش کرد. این آگهی تبلیغاتی از طریق قویترین رادارهای دنیا با عنوان مجموعه رادارهای اروپایی " Eiscat" پخش شد.

Eiscat مجموعه ای از ایستگاههای فضایی است که در کشورهای مختلف واقع در قطب شمال شامل مجمع الجزایر اقیانوس منجمد شمالی و نروژ نصب شده اند.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، این پیام تبلیغاتی به فاصله 42 سال نوری از زمین در مسیر دب اکبر ارسال شد. انتخاب این صورت فلکی اتفاقی نبود. در حقیقت در صورت فلکی دب اکبر ستاره ای وجود دارد که شبیه به خورشید است و این بدان معنی است که در اطراف این ستاره سیارات مشابه زمین می توانند وجود داشته باشند.

این اولین بار نیست که پیامی از زمین برای موجودات فرضی فضایی ارسال می شود به طوری که فوریه گذشته ناسا یک پیام موسیقی از گروه "بیتلها" نوشته "جان لنون" را در فضا پخش کرد.

اکنون مقامات این شرکت تولید کننده چیپس امیدوارند که موجودات سبزرنگ به خاطر این آگهی از آنها قدردانی کنند!