به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی در حاشیه سومین روز اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU Plenipotentiary Conference 2026 – PP-26) در دوحه؛ با محمد بن علی بن محمد آل‌المناعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطر، دیدار و درباره راهکارهای تقویت تعاملات دوجانبه گفت‌وگو کرد.

تأکید بر همکاری‌های دوجانبه و تعامل در مجامع بین‌المللی

هاشمی با قدردانی از میزبانی قطر برای برگزاری اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، بر ضرورت حفظ ماهیت فنی و غیرسیاسی این نهاد تأکید کرد و حمایت ایران از نامزدی قطر برای عضویت در شورای اتحادیه را یادآور شد.

وی همچنین با اشاره به روابط دوستانه دو کشور و همکاری در مجامع بین‌المللی، خواستار حمایت هیئت قطری از اسناد و قطعنامه‌های پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شد.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از این دیدار، حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و هدف قرار گرفتن شهروندان و زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه زیرساخت‌های ارتباطی، را محکوم کرد.

توسعه همکاری‌های فناورانه و تدوین چارچوب مشترک

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور برای گسترش همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه تعاملات در زمینه هوش مصنوعی، امنیت سایبری، دولت هوشمند و زیرساخت‌های دیجیتال را از محورهای قابل پیگیری دانست.

وی همچنین بر تقویت ارتباط میان شرکت‌های فناور و بخش خصوصی دو کشور، برگزاری رویدادهای تخصصی و نشست‌های تجاری مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام برای توسعه همکاری‌های فناورانه و اقتصادی تأکید کرد.

پیشنهاد تدوین تفاهم‌نامه همکاری میان دو وزارتخانه و تشکیل کارگروه مشترک برای شناسایی زمینه‌ها، تعیین اولویت‌ها و پیگیری پروژه‌های اجرایی، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود. وزیر ارتباطات همچنین از همتای قطری خود برای سفر به تهران دعوت کرد.

استقبال وزیر ارتباطات قطر از توسعه همکاری‌های مشترک

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قطر نیز با استقبال از پیشنهادهای مطرح‌شده، بر آمادگی این کشور برای گسترش همکاری‌های دوجانبه با ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد.

محمد بن علی بن محمد آل‌المناعی همچنین با قدردانی از حمایت ایران از میزبانی قطر برای اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات و مواضع کشورمان در حمایت از همکاری‌های چندجانبه، بر اهمیت تداوم هماهنگی و تعامل دو کشور در این مجامع تأکید کرد.

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در دوحه قطر برگزار می‌شود. این اجلاس عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار می‌شود و تعیین راهبردها و اولویت‌های آتی این اتحادیه را بر عهده دارد.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رأس هیأتی با هدف تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین‌المللی به دوحه سفر کرده است. دیدارهای دوجانبه با وزیران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف و بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری‌های نوین از محورهای این سفر است.