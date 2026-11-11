به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با مدیران مدارس علمیه خواهران استان قم، بر ضرورت ایجاد و راه‌اندازی کانون‌های طلاب در مجموعه جمعیت هلال احمر تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حوزه‌های علمیه را در توسعه فعالیت‌های انسان‌دوستانه ضروری دانست.

وی با اشاره به جایگاه حوزه‌های علمیه در ترویج ارزش‌های دینی و اجتماعی اظهار کرد: طلاب می‌توانند با حضور مؤثر در عرصه‌های خدمت‌رسانی و فعالیت‌های داوطلبانه، نقش مهمی در گسترش فرهنگ نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و یاری‌رسانی به افراد نیازمند ایفا کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت بانوان طلبه در فعالیت‌های امدادی و بشردوستانه، حضور خواهران طلبه را در حوادث و شرایط اضطراری حائز اهمیت دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی بستر مناسب برای بهره‌مندی از توانمندی‌های این قشر تأکید کرد.

ظرفیت حوزه‌های علمیه در خدمت‌رسانی گسترش می‌یابد

بهرامی در بخش دیگری از این نشست، زمینه‌های همکاری میان جمعیت هلال احمر و مدارس علمیه خواهران را تشریح کرد و به ظرفیت‌های متقابل دو مجموعه برای اجرای برنامه‌های مشترک پرداخت.

وی با بیان اینکه همکاری‌های دوجانبه می‌تواند عرصه‌های مختلفی را در بر بگیرد، به قابلیت‌های موجود در حوزه‌های آموزشی، امدادی، فرهنگی و داوطلبانه اشاره کرد و بر استفاده از امکانات و خدمات هر دو مجموعه برای تقویت این تعاملات تأکید داشت.

فرآیند عضویت و سازماندهی طلاب تشریح شد

وی در ادامه این جلسه، مسئول کانون طلاب جمعیت هلال احمر به تشریح سازوکار تشکیل کانون‌های طلاب پرداخت و توضیحاتی درباره چگونگی راه‌اندازی این تشکل، مراحل عضویت و نحوه سازماندهی اعضا ارائه کرد.

وی همچنین با تبیین زمینه‌های حضور و مشارکت طلاب در برنامه‌های مختلف جمعیت هلال احمر، مدیران مدارس علمیه خواهران را با چارچوب فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده برای اعضای کانون آشنا کرد.

بخش دیگری از این نشست به بررسی ظرفیت‌های مشارکت طلاب خواهر در برنامه‌های جمعیت اختصاص داشت و در جریان آن، ابعاد مختلف فعالیت‌های داوطلبانه و زمینه‌های همکاری در چارچوب اهداف مشترک دو مجموعه تشریح شد.

کانون طلاب خواهران در میلاد حضرت زهرا (س) افتتاح می‌شود

در پایان نشست و پس از بررسی زمینه‌های همکاری و تبادل نظر حاضران، توافق شد کانون طلاب خواهران جمعیت هلال احمر استان قم همزمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) افتتاح شود و فعالیت رسمی خود را آغاز کند.

بر اساس این توافق، راه‌اندازی کانون یادشده بستری برای ساماندهی حضور بانوان طلبه در برنامه‌های جمعیت هلال احمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های بشردوستانه خواهد بود.

این اقدام با هدف استفاده از توان علمی، فرهنگی و اجتماعی طلاب خواهر در مسیر ترویج فرهنگ امدادگری، ارتقای آمادگی در برابر حوادث و توسعه خدمات انسان‌دوستانه در جامعه دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه تعامل سازمان‌یافته‌تر میان حوزه‌های علمیه خواهران و جمعیت هلال احمر استان قم را فراهم کند.