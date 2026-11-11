به گزارش خبرنگار مهر، دانیال مرادی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال خود را موظف به اطلاع‌رسانی مستمر درباره پرونده دیدار تیم های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال می‌داند، اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌های متعدد رسانه‌ها درباره اتفاقات دیدار استقلال خوزستان و استقلال تهران، وظیفه داشتیم هر روز آخرین اطلاعات و به‌روزرسانی‌ها را در اختیار مردم قرار دهیم. این مسئولیت مجموعه ماست و همواره تلاش کرده‌ایم با صداقت و درستی درباره مسائل توضیح بدهیم و هیچ موضوعی در مجموعه ما بدون پاسخ و شفاف‌سازی باقی نماند.

وی افزود: مستندات مربوط به این مسابقه، از جمله گزارش‌های صوتی، به دست بنده رسیده و این موارد در اختیار ارکان قضایی و مراجع مرتبط در فدراسیون فوتبال نیز قرار گرفته است.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال با اشاره به برگزاری جلسه‌ای برای بررسی این مستندات تصریح کرد: جلسه بسیار خوبی برگزار شد و فکر می‌کنم جمع‌بندی‌ها در حال انجام است. امیدوارم در آینده‌ای بسیار نزدیک و احتمالا در اوایل هفته آینده، بر اساس مستندات موجود، کمیته انضباطی و کمیته داوران تصمیم درستی درباره اتفاقات این مسابقه اتخاذ کنند.