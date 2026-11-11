به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی در حاشیه سومین روز اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات (ITU Plenipotentiary Conference ۲۰۲۶ – PP-۲۶) در دوحه با کاسماس لاکیسون زاوازاوا، مدیر دفتر توسعه ارتباطات راه دور این اتحادیه (ITU-D/BDT)، دیدار و درباره زمینه‌های همکاری ایران با این دفتر گفت‌وگو کرد.

همکاری در برنامه عملیاتی سال ۲۰۲۷ دفتر توسعه ارتباطات

هاشمی با اشاره به مشارکت مستمر جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌ها، نشست‌ها و گروه‌های مطالعاتی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، بر اهمیت نقش این نهاد در توسعه همکاری‌های فنی و تبادل تجربیات میان کشورهای عضو تأکید کرد.

وی با اشاره به اولویت‌های پیشنهادی ایران برای همکاری در چارچوب برنامه عملیاتی سال ۲۰۲۷ دفتر توسعه ارتباطات راه دور، خواستار حمایت و همکاری این دفتر در زمینه ارزیابی بلوغ تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور، استانداردسازی سامانه‌های هوش مصنوعی و ارزیابی خسارات و بازسازی زیرساخت‌های ارتباطی و رسانه‌ای شد.

وزیر ارتباطات همچنین با محکوم کردن حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و آسیب به زیرساخت‌های ارتباطی و غیرنظامی، بر ضرورت حفظ ماهیت تخصصی و غیرسیاسی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات تأکید کرد.

استقبال دفتر توسعه ارتباطات راه دور از گسترش همکاری با ایران

مدیر دفتر توسعه ارتباطات راه دور اتحادیه بین‌المللی ارتباطات نیز با استقبال از پیشنهادهای همکاری ایران، بر اهمیت مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ها و ابتکارات این اتحادیه تأکید کرد.

کاسماس لاکیسون زاوازاوا همچنین با قدردانی از تعامل و همکاری ایران با اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، آمادگی این دفتر را برای بررسی زمینه‌های همکاری پیشنهادی و پیگیری اولویت‌های مطرح‌شده در چارچوب برنامه عملیاتی سال ۲۰۲۷ اعلام کرد.

اجلاس سران مختار اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از ۹ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان تا ۶ آذر ۱۴۰۵) در دوحه قطر برگزار می‌شود. این اجلاس عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که هر چهار سال یک‌بار با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار می‌شود و تعیین راهبردها و اولویت‌های آتی این اتحادیه را بر عهده دارد.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رأس هیأتی با هدف تقویت دیپلماسی فناوری، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در این رویداد بین‌المللی به دوحه سفر کرده است. دیدارهای دوجانبه با وزیران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف و بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری‌های نوین از محورهای این سفر است.