محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، با عبور امواج ضعیف جوی از منطقه، آسمان استان طی امروز قسمتی ابری تا ابری خواهد بود.

وی افزود: فعالیت این امواج از ساعات بعدازظهر امروز آغاز شده و تا اوایل صبح فردا ادامه خواهد داشت که در این مدت، در برخی مناطق استان بارش پراکنده باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در این خصوص تصریح کرد: با توجه به ماهیت این امواج، بارش‌ها به‌صورت پراکنده خواهد بود و همه مناطق استان به یک میزان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار نخواهند گرفت.

رحمان‌نیا با بیان اینکه پس از عبور این امواج، شرایط جوی استان تغییر خواهد کرد، ادامه داد: از ظهر فردا تا روز یکشنبه هفته آینده، جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در این بازه زمانی بارندگی برای مناطق مختلف استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی در ادامه به روند تغییرات دمایی استان اشاره کرد و گفت: طی روزهای آینده دمای هوا در اغلب مناطق استان روند افزایشی خواهد داشت، اما با وجود این افزایش دما، همچنان هوای سرد در استان مستقر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: بنابراین، اگرچه در روزهای آینده از شدت سرمای هوا تا حدودی کاسته می‌شود، اما شرایط دمایی استان همچنان سرد خواهد بود و افزایش نسبی دما به معنای پایان دوره سرما نیست.

رحمان‌نیا در پایان از شهروندان خواست با توجه به صدور هشدار زرد هواشناسی و احتمال بارش باران و برف در برخی مناطق، به‌ویژه هنگام تردد در محورهای مواصلاتی و مناطق مرتفع، احتیاط لازم را داشته باشند و آخرین اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کنند.