به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، پوستر جشنواره هنر ایرانی ـ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری این جشنواره با حضور بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مهدی نوید ادهم دبیرکل هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سیدمحمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه، مسئولان فرهنگی هنری کشور و جمعی از استادان حوزه هنر و مدیران دانشگاهی صبح امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ ۱۴۰۵ در سالن جلسات معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شد.

نمایندگان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مسئولان فرهنگی هنری ازجمله، رئیس فرهنگستان هنر، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی، مدیرعامل خانه هنرمندان، مدیرعامل خانه موسیقی، مدیرعامل خانه سینما و ... نیز در این مراسم حضور داشتند.

نخستین جشنواره هنر ایرانی ـ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی که قرار است بهمن‌ امسال برگزار شود، حوزه‌هایی مانند نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، گرافیک، مجسمه‌سازی، صنایع دستی، هنرهای دیجیتال، هنرهای نمایشی و موسیقی را پوشش می‌دهد. بخش‌های ویژه‌ای هم برای «هنر اسلامی و معماری معاصر ایرانی ـ اسلامی»، «هنر و فناوری» و «هنر مشارکتی» طراحی شده است.

این جشنواره مجموعه‌ای از اهداف علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی ازجمله؛ شناسایی، تبیین و ترویج هنر متعهد و متعالی با تأکید بر مضامین ایرانی ـ اسلامی، شناسایی و معرفی استعدادهای برتر هنری در سطح ملی، ایجاد فضای رقابت سازنده و تبادل تجربه میان دانشجویان، استادان و هنرمندان، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه هنری و صنایع فرهنگی، بازتعریف هویت هنر ایرانی ـ اسلامی در عصر معاصر با تأکید بر نوآوری و خلاقیت، ایجاد شبکه ملی هنرمندان و تقویت جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یکی از قطب‌های هنر در منطقه را دنبال می‌کند.

در سطح اجرایی نیز برای جشنواره شاخص‌های کمی مشخصی ازجمله شناسایی هنرمندان برتر، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، تولید و انتشار آثار منتخب، برگزاری کارگاه‌های تخصصی، ایجاد بانک اطلاعاتی هنرمندان و توسعه ارتباط با بازار هنر پیش‌بینی شده است.

در بخش رقابتی، بخش‌های دانشجویی، استادی و بخش‌های ویژه پیش‌بینی شده و در بخش غیررقابتی نیز نمایشگاه‌های دائمی، سیار و مجازی، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است.

از منظر رشته‌ای و موضوعی نیز دامنه جشنواره متنوع است و حوزه‌هایی مانند نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، گرافیک، مجسمه‌سازی، صنایع دستی، هنرهای دیجیتال، هنرهای نمایشی و موسیقی را پوشش می‌دهد. بخش‌های ویژه‌ای هم برای «هنر اسلامی و معماری معاصر ایرانی ـ اسلامی»، «هنر و فناوری» و «هنر مشارکتی» طراحی شده است.

از ویژگی‌های قابل توجه این جشنواره توجه همزمان به آفرینش هنری و پژوهش دانشگاهی بوده و توجه به پایان‌نامه‌های هنری، برگزاری پنل‌های تخصصی، تعامل میان هنر و علوم انسانی و ارتباط با رشته‌هایی مانند معماری، طراحی صنعتی و صنایع دستی مورد تأکید قرار گرفته است.