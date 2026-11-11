به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در اجلاس مشترک معاونان آموزشی و معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که به صورت وبیناری برگزار شد، سناریوهای پیشنهادی برای نحوه ورود با تأخیر دانشجویان نوورود به دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال تحصیلی جاری بررسی شد و حاضران بر ضرورت تدوین چارچوب اجرایی مشخص، استفاده از ظرفیت کلاس‌های مجازی در برگزاری دروس عمومی و پایه محض و هماهنگی در اجرای برنامه‌های آموزشی تأکید کردند.

«اجلاس مشترک معاونان آموزشی و فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور»، چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور «دکتر مسعود حبیبی» معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و «دکتر طاهره چنگیز» معاون آموزشی وزارت بهداشت، «مدیران ارشد دو معاونت آموزشی و فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت» و «معاونان آموزشی و فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور» برگزار شد.

در این اجلاس مشترک، ضمن هم‌اندیشی مدیران ستادی با مدیران دانشگاهی، راه‌کارهای مدیریت تأخیر در ورود دانشجویان جدیدالورود و نحوه ساماندهی دو نیم‌سال سال تحصیلی جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با توجه به تأخیر پیش‌آمده در آغاز تحصیل دانشجویان نوورود، چند سناریو برای مدیریت شرایط آموزشی و جبران زمان ازدست‌رفته مطرح شد که هر یک از آنها از نظر زمان‌بندی، شیوه ارائه دروس و پیامدهای اجرایی مورد بررسی دقیق حضار قرار گرفت.

بر اساس یکی از پیشنهادات، ورود دانشجویان نوورود به نیمسال دوم سال تحصیلی موکول می‌شود. در این حالت، دانشجویان جدیدالورود با یک نیم‌سال تأخیر تحصیل خود را آغاز خواهند کرد.

در پیشنهاد دیگری دانشجویان نوورود از حدود نیمه آذرماه وارد دانشگاه می‌شوند و سال تحصیلی جاری برای این گروه از دانشجویان در قالب دو نیم‌سال کوتاه‌تر برنامه‌ریزی شود. در این الگو، با کاهش تعداد واحدهای درسی نسبت به برنامه معمول، تلاش می‌شود دانشجویان در بازه زمانی قابل ‌قبولی به برنامه آموزشی برسند. همچنین ارائه دروس عمومی و پایه محض به‌صورت مجازی و با استفاده از ظرفیت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و پیام نور پیش‌بینی شده است.

در پیشنهاد دیگری نیز بر آغاز نیم‌سال نخست به‌صورت کاملاً مجازی استوار است. بر اساس این پیشنهاد، نیم‌سال بعدی با اندکی تأخیر برگزار شده و بخشی از برنامه آموزشی آن به ابتدای تابستان منتقل می‌شود تا امکان جبران زمان ازدست‌رفته فراهم شود. این پیشنهاد مشکلات زیادی برای ترم تابستانی ایحاد کرده و زمان لازم دانشگاه‌ها جهت تعمیرات احتمالی خوابگاه‌ها را مختل خواهد کرد.

در ادامه نشست، معاونان آموزشی و فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهادهای خود را درباره سناریوهای مطرح‌شده بیان کردند و نقاط قوت و ضعف هر یک از الگوهای پیشنهادی به بحث گذاشته شد.

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، تدوین چارچوب‌ها و الزامات اجرایی هر چند سناریو و واگذاری انتخاب الگوی مناسب به دانشگاه‌ها، متناسب با شرایط و امکانات آنها بود. با این حال، حاضران درباره پیامدهای احتمالی این رویکرد نیز بحث کردند و هشدار دادند که اجرای الگوهای متفاوت در دانشگاه‌های مختلف می‌تواند به ایجاد ناهماهنگی در نظام آموزشی منجر شود و به‌ویژه فرآیندهای انتقال و میهمانی دانشجویان را با چالش مواجه کند.

در مقابل، پیشنهاد دیگری مبنی بر تدوین یک سناریوی مشخص به‌عنوان رویه غالب و ابلاغ آن به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مطرح شد. بر اساس این دیدگاه، ضمن ایجاد وحدت رویه در سطح دانشگاه‌ها، امکان اعمال تغییرات و انعطاف در اجرای برنامه‌ها متناسب با شرایط خاص هر دانشگاه نیز در نظر گرفته شود.

در این نشست همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند و پیام نور برای ارائه دروس عمومی و دروس پایه محض تأکید شد و حاضران تصریح کردند که اجرای هر یک از طرح‌های پیشنهادی مستلزم بهره‌گیری از این ظرفیت آموزشی است.

در این اجلاس تأکید شد ثبت نام دانشجویانی که در کد رشته قبولی آنها ورودی مهرماه ۱۴۰۶ مشخص شده است در سال ۱۴۰۵ ممنوع است و به هیچ عنوان درخواست ثبت نام زودتر پذیرفته نخواهد شد. این دسته از داوطلبان هنگام انتخاب رشته، شرایط مربوط به زمان ورود را پذیرفته‌اند و متعهد شده‌اند که در صورت قبولی درخواست انتقال به سال ۱۴۰۵ ارائه نکنند.

همچنین با توجه به وجود احتمالی برخی از ناترازی‌های انرژی در کشور، احتمال مجازی شدن بخشی از کلاس‌های آموزشی در سال تحصیلی جاری مطرح شد. بر این اساس، دانشگاه‌ها باید آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی و تداوم فعالیت‌های آموزشی در بستر مجازی داشته باشند.

این اجلاس که با هدف بررسی چالش‌های پیش‌روی نظام آموزش علوم پزشکی و دستیابی به راهکارهای اجرایی برای مدیریت شرایط خاص سال تحصیلی جاری برگزار شد و موضوع هماهنگی میان دانشگاه‌ها، حفظ کیفیت آموزش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، از محورهای اصلی مباحث مطرح‌شده در آن بود.

در پایان اجلاس مقرر شد معاونت آموزشی وزارت بهداشت با هماهنگی کامل با معاونت فرهنگی و دانشجویی این وزارتخانه و با اتکا به نظرات مطرح شده از سوی مسئولان دانشگاهی و بررسی ملاحظات و الزامات رفاهی و آموزشی دانشگاه‌ها، در اسرع وقت بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرده و روند و چارچوب‌ها و زمان‌بندی برگزاری کلاس‌ها دانشجویان جدیدالورود را در سال تحصیلی جاری را مشخص و تبیین کند.