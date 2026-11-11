به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی ظهر چهارشنبه در بازدید رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از باغ سه هکتاری سنجد در مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی شاهرود، با اشاره به اهمیت توسعه محصولات کم‌آب‌بر اظهار کرد: باغ سه هکتاری سنجد از ظرفیت‌های ارزشمند کشاورزی شهرستان در زمینه کشت و توسعه این محصول به شمار می‌رود و می‌تواند بستری برای بهره‌گیری از دانش علمی و تحقیقاتی در مسیر افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی باشد.

وی افزود: مسئولان حاضر در این بازدید، ضمن آشنایی با توانمندی‌های مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی شاهرود، از نزدیک وضعیت باغ و فعالیت‌های انجام‌شده در زمینه کشت و پرورش سنجد را بررسی کردند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه سنجد از محصولات مقاوم به شرایط اقلیمی و کم‌آبی است، تاکید داشت: ظرفیت‌های موجود در این مجموعه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کشت این محصول و معرفی آن به بهره برداران بخش کشاورزی منطقه باشد.

غریب مجنی ادامه داد: در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله توسعه کشت سنجد، استفاده از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی و تقویت ارتباط میان مراکز پژوهشی و عرصه تولید مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم همکاری‌های کارشناسی و آموزشی در این زمینه تأکید شد.

وی با اشاره به اهمیت انتقال یافته‌های تحقیقاتی به کشاورزان تصریح کرد: ارتباط موثر میان بخش تحقیقات و تولید می‌تواند به معرفی الگوهای کشت متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، کاهش مصرف منابع آبی و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود خاطرنشان کرد: توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و مقاوم به خشکی، در کنار بهره‌گیری از دانش فنی و ظرفیت مراکز تحقیقاتی، از مسیرهای مهم رونق اقتصادی و پایداری تولید در بخش کشاورزی شهرستان است.