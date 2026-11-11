به گزاش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات آذربایجان‌ شرقی مهم‌ترین چالش‌ها و الزامات پیش‌روی انتخابات با تمرکز بر شناسایی موانع اجرایی، ارزیابی میزان آمادگی بخش‌های مختلف و پیش‌بینی راهکارهای لازم برای مدیریت مسائل احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، رؤسای کمیته‌های مختلف ستاد انتخابات ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، به تشریح چالش‌های حوزه مسئولیت خود پرداختند. مسائل فنی و زیرساختی، آمادگی و تأمین دستگاه‌های الکترونیکی موردنیاز، وضعیت تجهیزات و امکانات اجرایی، تأمین و سازماندهی نیروی انسانی و ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی برای عوامل اجرایی از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین راهکارهای لازم برای رفع موانع، تقویت هماهنگی میان کمیته‌ها و ارتقای سطح آمادگی اجرایی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مرتضی محمدزاده در این نشست با تأکید بر ضرورت شناسایی پیش‌دستانه چالش‌ها و پرهیز از موکول کردن حل مسائل به مراحل پایانی اظهار کرد: آمادگی برای برگزاری انتخابات مستلزم توجه هم‌زمان به ابعاد فنی، اجرایی و انسانی است و تمامی زیرساخت‌ها، تجهیزات و امکانات موردنیاز باید پیش از آغاز فرایندهای اصلی انتخابات مورد ارزیابی و اطمینان‌سنجی قرار گیرند. وی افزود: آموزش و توانمندسازی عوامل اجرایی، پیش‌بینی نیازهای منابع انسانی، بررسی عملکرد دستگاه‌های الکترونیکی و رفع نواقص احتمالی تجهیزات باید با برنامه‌ریزی مشخص و زمان‌بندی دقیق دنبال شود تا ضمن کاهش خطاها و چالش‌های احتمالی، آمادگی لازم برای اجرای منظم و مطلوب انتخابات در استان فراهم شود.

لازم به یادآوری است که تاکنون تاریخ دقیق برگزاری انتخابات از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام نشده است؛ با این حال، استان با اتخاذ تمهیدات لازم و انجام اقدامات مقدماتی، در حال آماده‌سازی برای برگزاری مطلوب انتخابات است.