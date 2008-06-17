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۲۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۴

عمرو موسی:

شهرک سازی اسرائیل را نمی پذیریم/مذاکرات صلح پیشرفتی نداشته است

شهرک سازی اسرائیل را نمی پذیریم/مذاکرات صلح پیشرفتی نداشته است

دبیرکل اتحادیه عرب شب گذشته در امان با غیرقانونی خواندن شهرک سازی رژیم صهیونیستی اظهار داشت: پافشاری اسرائیل بر سیاست شهرک سازی،تمام فرصتهای صلح میان اسرائیل و فلسطین را از بین می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عمرو موسی پس از دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت : آنچه ما را ناراحت می کند، شکست مورد انتظار در مذاکرات فلسطینی اسرائیلی است و سیاست شهرک سازی اسرائیل، شرایط را به اوضاع بحرانی میان اعراب و اسرائیل بازخواهد گرداند.

وی افزود: ما از انجام مذاکرات صحبت کردیم و مسئله بدیهی این است که مذاکرات فلسطینی اسرائیلی تاکنون هیچ پیشرفتی نداشته است.

دبیر کل اتحادیه عرب در ادامه گفت : امکان ندارد سیاست شهرک سازی و نتایج آن را بپذیریم و ما تمام آن را غیر قانونی می دانیم.

وی خاطرنشان کرد: بیت المقدس شرقی سرزمینی عربی است و امکان ندارد آن را از دیگر اراضی عربی که کشور فلسطین را تشکیل می دهد؛ جدا کرد.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی روز گذشته با احداث 40 هزار واحد مسکونی در بیت المقدس موافقت کرد. اشغالگران قدس بر اشغال دائمی قبله اول مسلمانان تاکید کرده اند.

این رژیم هفته گذشته نیز احداث هزار و 300 واحد مسکونی در شهرک صهیونیستی رامات شلومو در بیت المقدس شرقی را تصویب کرد.

کد مطلب 700798

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