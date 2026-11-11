به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد، رئیس پلیس آگاهی مازندران، از انهدام یک باند چهار نفره سارقان حرفه‌ای منازل در پی عملیات کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: اعضای این باند که ساکن استان‌های جنوبی کشور بودند، با هدف پنهان ماندن از دید مأموران انتظامی، تنها در روزهای میانی هفته وارد مازندران می‌شدند و با اجاره خانه در حاشیه شهرهای بزرگ، محل استقرار خود را فراهم می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران افزود: اعضای این باند ابتدا با استفاده از موتورسیکلت، مناطق اعیان‌نشین و منازل مورد نظر را شناسایی می‌کردند و سپس سارقان اصلی با پوشاندن چهره و استفاده از دستکش، کلاه و ماسک، از طریق بالکن وارد منازل شده و اقدام به سرقت اموال شهروندان می‌کردند.

خورشاد با اشاره به شگردهای این باند برای فرار از شناسایی بیان کرد: متهمان برای جلوگیری از ردیابی توسط دوربین‌های نظارتی، از خودروهایی با پلاک‌های سرقتی یا جعلی استفاده می‌کردند، اما اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی کارآگاهان پلیس آگاهی سرانجام به شناسایی و دستگیری هر چهار عضو این باند در مرکز استان منجر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات و بازجویی‌های پلیسی به ارتکاب ۳۰ فقره سرقت اعتراف کردند و ارزش طلاهای مسروقه بالغ بر ۸۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس آگاهی مازندران در پایان گفت: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.