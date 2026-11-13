خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زینب آزاد: نام حضرت فاطمه زهرا(س) در حافظه تاریخی و عاطفی مسلمانان، بیش از هر چیز با غربت، مظلومیت و شهادت گره خورده است؛ روایتی که در آن، دختری که پیامبر اسلام(ص) او را پاره تن خود می‌خواند، پس از رحلت پدر با روزهایی دشوار روبه‌رو می‌شود و در فاصله‌ای کوتاه، از جایگاه دختر پیامبر به زنی می‌رسد که باید از حقیقتی بزرگ‌تر از زندگی شخصی خود دفاع کند. با این حال، برای شناخت این شخصیت تاریخی نمی‌توان تنها به روزهای پایانی زندگی او بسنده کرد. فاطمه(س) پیش از آنکه در تاریخ با مصیبت‌های پس از رحلت پیامبر شناخته شود، در متن حوادثی زندگی کرده بود که شخصیت، باورها، جایگاه اجتماعی و مواضع سیاسی او را شکل دادند.

«شرح الف خمیده» نوشته لیلا مهدوی، از همین مسیر به زندگی دختر پیامبر نزدیک می‌شود؛ از تولد در مکه تا روزهای پایانی در مدینه، از خانه‌ای که پیامبر در آن حضور داشت تا روزگاری که فقدان او، مناسبات جامعه اسلامی را دگرگون کرد.

این کتاب که از سوی انتشارات کتابستان معرفت منتشر شده، در ۲۲۴ صفحه، روایتی داستانی از زندگی حضرت زهرا(س) ارائه می‌دهد. مهدوی برای بازگویی این زندگی، به یک راوی اکتفا نکرده و سه زاویه دید را برگزیده است: حضرت خدیجه کبری(س)، حضرت فاطمه زهرا(س) و اسماء بنت عمیس. انتخاب این سه راوی، مهم‌ترین ویژگی ساختاری اثر است؛ انتخابی که قرار است زندگی حضرت را نه از یک منظر واحد، بلکه از خلال تجربه‌های متفاوت زنانی روایت کند که هرکدام به شکلی با او و حوادث پیرامونش پیوند داشته‌اند.

سه زن و سه زاویه برای روایت یک زندگی

نخستین راوی کتاب، حضرت خدیجه‌(س) است؛ مادری که روایت او امکان بازگشت به سال‌های پیش از تولد حضرت زهرا(س) و دوران کودکی ایشان را فراهم می‌کند. این زاویه دید، بیش از آنکه صرفاً کارکردی زمانی داشته باشد، از منظر عاطفی نیز اهمیت دارد. زندگی حضرت فاطمه‌(س) در خانه‌ای آغاز می‌شود که خود کانون شکل‌گیری نخستین جامعه مسلمانان است؛ خانه‌ای که در آن، پیامبر اسلام‌(ص) و حضرت خدیجه‌(س) در برابر دشواری‌های دعوت اسلامی ایستادگی می‌کنند. بنابراین، روایت مادر از دختر، تنها بازگویی خاطرات خانوادگی نیست؛ بلکه راهی برای ترسیم فضای تاریخی و اعتقادی دوران شکل‌گیری شخصیت حضرت زهرا(س) است.

راوی دوم، خود حضرت فاطمه‌(س) است. این تغییر زاویه دید، مخاطب را از جایگاه تماشاگر بیرونی به موقعیت نزدیک‌تری منتقل می‌کند. در این بخش، زندگی حضرت از منظر تجربه زیسته ایشان دنبال می‌شود؛ تجربه‌ای که از رابطه با پدر و همراهی با پیامبر آغاز می‌شود و در ادامه، زندگی مشترک با امیرالمؤمنین علی‌(ع)، مادری و مواجهه با تحولات جامعه اسلامی را در بر می‌گیرد. روایت اول‌شخص، اگر به‌درستی به کار گرفته شود، می‌تواند فاصله میان شخصیت تاریخی و مخاطب امروز را کمتر کند؛ زیرا به جای آنکه صرفاً مجموعه‌ای از فضائل و رخدادها پیش روی خواننده قرار بگیرد، امکان همراهی با احساسات، دغدغه‌ها و موقعیت‌های شخصیت اصلی فراهم می‌شود.

اسماء بنت عمیس، سومین راوی کتاب است. حضور او از این جهت اهمیت دارد که روایت زندگی حضرت زهرا(س) را به روزهای پایانی و حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) نزدیک می‌کند. اسماء از زنانی است که با خاندان پیامبر ارتباط نزدیک داشته و می‌تواند بخشی از وقایع را از جایگاه شاهد و همراه بازگو کند. در نمونه‌ای از روایت کتاب، ماجرای غسل و کفن پیامبر(ص) از زبان اسماء بازنمایی شده است. آنچه در این بخش اهمیت دارد، صرفاً توصیف یک واقعه تاریخی نیست؛ بلکه نویسنده می‌کوشد اندوه فقدان پیامبر را از خلال نگاه کسانی نشان دهد که در آن لحظه حضور دارند و با پیامدهای عاطفی این فقدان روبه‌رو می‌شوند. در این میان، نگاه غم‌زده حضرت زهرا(س) و احساس غربتی که پس از رحلت پدر بر خانه پیامبر سایه می‌اندازد، به مرکز توجه روایت تبدیل می‌شود.

این سه زاویه دید، ظرفیت آن را دارند که از تکرار یک روایت خطی و یک‌سویه جلوگیری کنند. هر راوی، بخشی از زندگی حضرت را از موقعیتی متفاوت می‌بیند و همین تفاوت می‌تواند به تکمیل تصویر شخصیت اصلی کمک کند. در عین حال، استفاده از چند راوی در یک اثر تاریخی، نویسنده را با مسئولیتی جدی روبه‌رو می‌کند: هر صدا باید هویت و منطق روایی خود را داشته باشد و تغییر راوی صرفاً به جابه‌جایی نام گوینده محدود نشود. موفقیت چنین ساختاری به این وابسته است که مخاطب بتواند تفاوت نگاه مادر، شخصیت اصلی و شاهد حوادث را در زبان، نوع مواجهه با وقایع و میزان آگاهی هرکدام احساس کند.

حضرت زهرا(س) فراتر از روایت مصیبت

یکی از ظرفیت‌های مهم «شرح الف خمیده»، گستره زمانی روایت آن است. کتاب از تولد حضرت فاطمه‌(س) آغاز می‌شود و تا شهادت ایشان ادامه می‌یابد. این انتخاب، فرصتی برای بازخوانی زندگی حضرت در تمام ابعاد آن فراهم می‌کند؛ زیرا شخصیت ایشان را نمی‌توان تنها در نسبت با حوادث پس از رحلت پیامبر(ص) شناخت. آنچه در روزهای پایانی زندگی حضرت رخ می‌دهد، بدون شناخت سال‌های پیش از آن، جایگاه خانوادگی، معنوی و اجتماعی ایشان و رابطه‌شان با پیامبر و امیرالمؤمنین‌(ع)، تصویری کامل به دست نمی‌دهد.

در روایت زندگی حضرت زهرا(س)، گاهی وجه عاطفی و سوگوارانه چنان برجسته می‌شود که دیگر ابعاد شخصیت ایشان در حاشیه قرار می‌گیرد. حال آنکه حضرت فاطمه‌(س) تنها شخصیتی نیست که باید او را از دریچه مصائبش شناخت. ایشان در خانه پیامبر پرورش یافته، در سال‌های دشوار رسالت حضور داشته، همسر و همراه امام علی‌(ع) بوده، فرزندانی را تربیت کرده و در برابر تحولات اجتماعی و سیاسی زمانه خود موضع گرفته است. بنابراین، زندگی ایشان مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از تجربه‌های خانوادگی، معنوی و اجتماعی است.

«شرح الف خمیده» با پرداختن به این گستره، امکان مواجهه‌ای جامع‌تر با شخصیت حضرت را فراهم می‌کند. در این نگاه، خانه و جامعه دو قلمرو جدا از یکدیگر نیستند. ساده‌زیستی، بخشندگی، توجه به نیازمندان، عبادت و تربیت فرزندان، در کنار دفاع از حق و موضع‌گیری در برابر تحولات سیاسی، وجوه متفاوت یک شخصیت واحد هستند. اهمیت این رویکرد در آن است که مخاطب با زنی روبه‌رو می‌شود که حضورش در خانواده، مانع از مسئولیت‌پذیری اجتماعی او نیست و جایگاه معنوی‌اش نیز به معنای کناره‌گیری از مسائل زمانه نیست.

از این منظر، ماجرای فدک و مواضع حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر، صرفاً حوادثی در پایان یک زندگی نیستند؛ بلکه ادامه منطقی باورها و مواضعی هستند که در تمام سال‌های زندگی ایشان شکل گرفته‌اند. دفاع حضرت از حق امیرالمؤمنین‌(ع) نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. آنچه در این روایت اهمیت دارد، فراتر رفتن از یک اختلاف تاریخی و رسیدن به مسئله حق‌طلبی و مسئولیت انسان در برابر حقیقت است.

وقتی تاریخ به روایت داستانی نزدیک می‌شود

«شرح الف خمیده» در مرز میان مستندات تاریخی و ادبیات داستانی حرکت می‌کند. معرفی کتاب بر استفاده از تاریخ، روایات و متون معتبر شیعه و اهل سنت تأکید دارد و نویسنده نیز تلاش کرده است از خیال‌پردازی‌های بی‌پشتوانه فاصله بگیرد. این انتخاب برای اثری درباره زندگی یکی از شخصیت‌های محوری تاریخ اسلام، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه مخاطب چنین کتابی انتظار دارد در کنار برخورداری از جذابیت ادبی، با روایتی روبه‌رو شود که نسبت خود را با منابع تاریخی روشن نگه می‌دارد.

البته داستانی کردن تاریخ، تنها به معنای کنار هم قرار دادن حوادث و تبدیل گزارش‌ها به روایت نیست. ادبیات داستانی به شخصیت، موقعیت، تعلیق، پیوند میان رخدادها و ساختن تجربه‌ای زنده برای خواننده نیاز دارد. نویسنده باید بتواند از دل اطلاعات تاریخی، روایتی بسازد که مخاطب در آن صرفاً شنونده مجموعه‌ای از وقایع نباشد، بلکه بتواند با شخصیت‌ها همراه شود و اهمیت هر اتفاق را در زندگی آنان درک کند.

در «شرح الف خمیده»، انتخاب راویان متعدد یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف است. نویسنده به جای آنکه تمام زندگی حضرت را از زبان یک دانای کل بازگو کند، روایت را میان سه شخصیت تقسیم کرده است. این شیوه، علاوه بر ایجاد تنوع، امکان می‌دهد حوادث از منظر عاطفی و انسانی نیز دیده شوند. برای مثال، رحلت پیامبر(ص) در یک گزارش تاریخی، واقعه‌ای با زمان و پیامدهای مشخص است؛ اما در روایت اسماء، این اتفاق می‌تواند به تجربه‌ای از فقدان، اندوه و نگرانی برای آینده تبدیل شود. این همان نقطه‌ای است که ادبیات می‌تواند به تاریخ نزدیک شود: نه با تغییر اصل واقعه، بلکه با نشان دادن تأثیر آن بر انسان‌هایی که در متن حادثه حضور دارند.

با این همه، مرز میان مستندنگاری و داستان‌پردازی در چنین آثاری حساس است. هرچه نویسنده به جزئیات صحنه‌ها، گفت‌وگوها و احساسات شخصیت‌های تاریخی نزدیک‌تر می‌شود، ضرورت روشن بودن پشتوانه روایی و تاریخی آن جزئیات بیشتر می‌شود. اگر بازسازی داستانی از حدود اطلاعات معتبر فراتر برود، ممکن است مخاطب نتواند میان داده تاریخی و پرداخت ادبی تمایز بگذارد. از سوی دیگر، اگر نویسنده بیش از اندازه به نقل مستندات بسنده کند، اثر ممکن است از ظرفیت‌های داستانی خود فاصله بگیرد و به گزارشی پیوسته از وقایع تبدیل شود.

این دوگانه، مهم‌ترین پرسش در ارزیابی «شرح الف خمیده» است: کتاب تا چه اندازه توانسته میان وفاداری به تاریخ و خلق یک تجربه داستانی مستقل تعادل برقرار کند؟ برخی بازخوردهای خوانندگان نیز به همین مسئله اشاره دارند؛ از جمله تکرار بعضی مطالب و تردید درباره پشتوانه برخی گفت‌وگوها و رخدادهای بازسازی‌شده. این نکته‌ها نشان می‌دهد که در ارزیابی چنین اثری، صرف انتخاب موضوع مهم یا نثر عاطفی کافی نیست و انسجام روایت و دقت در مرزبندی میان مستندات و تخیل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

عنوانی که از یک قامت فراتر می‌رود

عنوان «شرح الف خمیده» نیز در نسبت با موضوع کتاب قابل تأمل است. «الف» در این ترکیب، یادآور قامت راست و استواری است که در برابر حادثه خمیده شده است. از این منظر، عنوان می‌تواند هم به رنج و مظلومیت حضرت زهرا(س) اشاره داشته باشد و هم به نوعی ایستادگی؛ زیرا خمیدگی در اینجا لزوماً به معنای فروپاشی نیست. قامت حضرت در روایت تاریخی با مصیبت روبه‌رو می‌شود، اما موضع و باور او تغییر نمی‌کند. این تضاد میان رنج جسمانی و استواری اعتقادی، ظرفیت معنایی عنوان را شکل می‌دهد.

البته اهمیت این عنوان زمانی بیشتر آشکار می‌شود که آن را در کنار گستره زندگی حضرت قرار دهیم. «الف خمیده» فقط تصویری از روزهای پایانی نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه مسیری باشد که از مکه آغاز شده و در مدینه، در مواجهه با تحولات پس از رحلت پیامبر، به نقطه‌ای دردناک رسیده است. در نتیجه، خمیدگی را باید در امتداد یک زندگی دید؛ زندگی زنی که از کودکی در متن دشواری‌های رسالت حضور داشته و در بزرگسالی نیز در برابر آنچه حق می‌دانسته، سکوت نکرده است.

بازخوانی زندگی حضرت برای مخاطب امروز

اهمیت بازخوانی زندگی حضرت زهرا(س) در روزگار ما، تنها در یادآوری یک واقعه تاریخی یا زنده نگه داشتن اندوه شهادت ایشان خلاصه نمی‌شود. آنچه از این زندگی برای مخاطب امروز اهمیت دارد، پیوند میان ایمان، مسئولیت، خانواده و جامعه است. حضرت زهرا(س) در روایت تاریخی، شخصیتی است که در عین توجه به زندگی خانوادگی و معنوی، نسبت به سرنوشت جامعه خود احساس مسئولیت می‌کند. این وجه از شخصیت ایشان می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌وگو درباره نقش زنان در تاریخ اسلام و سهم آنان در شکل‌گیری و پاسداری از ارزش‌های دینی باشد.

از این جهت، انتخاب سه راوی زن در «شرح الف خمیده» نیز معنایی فراتر از یک تمهید فنی دارد. تاریخ اسلام در این کتاب از زبان زنانی روایت می‌شود که در متن حوادث حضور دارند و هرکدام به شکلی در انتقال خاطره و تجربه آن دوران نقش ایفا می‌کنند. این انتخاب، یادآور آن است که زنان تنها موضوع روایت تاریخ نیستند؛ خود نیز راوی، شاهد و کنشگر تاریخ‌اند.

با این حال، ارزش چنین کتابی را نباید تنها با اهمیت موضوع آن سنجید. پرداختن به زندگی حضرت زهرا(س) مسئولیتی ادبی و تاریخی بر دوش نویسنده می‌گذارد. مخاطب از یک سو انتظار دارد با متنی روان و اثرگذار مواجه شود و از سوی دیگر، نسبت به دقت تاریخی و نحوه بازنمایی شخصیت‌ها حساس است. «شرح الف خمیده» با انتخاب روایت چندصدایی و دنبال کردن زندگی حضرت از تولد تا شهادت، تلاشی برای پاسخ به این نیاز است؛ تلاشی که ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، هرچند در ارزیابی نهایی آن باید به انسجام روایی، پرهیز از تکرار و دقت در بازسازی جزئیات نیز توجه کرد.

در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بازخوانی کتابی که می‌کوشد زندگی ایشان را از مکه تا مدینه روایت کند، فرصتی برای عبور از تصویر محدود و صرفاً سوگوارانه و نزدیک شدن به مجموعه‌ای از وجوه شخصیتی ایشان است. «شرح الف خمیده» می‌خواهد از زنی بگوید که دختر پیامبر بود، همسر علی‌(ع) و مادر حسن و حسین‌(ع)؛ اما در همان حال، شخصیتی مستقل با باورها و مواضع روشن داشت. روایت زندگی او، اگر تنها در روزهای مصیبت متوقف بماند، بخش مهمی از معنای تاریخی‌اش نادیده گرفته می‌شود. باید مسیر را از آغاز دید تا فهمید آن قامت خمیده، پیش از آنکه زیر بار رنج روزگار خم شود، چگونه در برابر دشواری‌ها ایستاده بود.

شاید مهم‌ترین معنای بازخوانی زندگی حضرت زهرا(س) نیز همین باشد: شناخت رنج، بدون شناخت حقیقتی که برای آن ایستادگی شد، ممکن نیست. «شرح الف خمیده» با انتخاب سه راوی و حرکت در امتداد زندگی حضرت، تلاشی برای روایت این مسیر است؛ مسیری که از خانه پیامبر آغاز می‌شود و با دفاع از حق، در حافظه تاریخی مسلمانان ماندگار می‌ماند.