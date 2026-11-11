به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای مهار کانون گردوغبار دشت الله‌آباد با حضور مسئولان ملی و استانی، با تأکید بر ضرورت صحت‌سنجی مطالعات انجام‌شده در این منطقه اظهار کرد: قابلیت اجرایی نتایج مطالعات و انطباق آن‌ها با شرایط واقعی دشت، از الزامات موفقیت برنامه‌های بیابان‌زدایی و مقابله با گردوغبار است.

وی با اشاره به فرامنطقه‌ای بودن آثار و پیامدهای بحران گردوغبار افزود: اقدامات مقابله با بیابان‌زایی و کنترل گردوغبار باید با در نظر گرفتن ویژگی‌های اقلیمی، طبیعی و اجتماعی منطقه طراحی و اجرا شود تا از اثربخشی لازم برخوردار باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین، تأمین اعتبارات مورد نیاز، جذب سرمایه‌گذار و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر مناطق کشور و کشورهای دارای شرایط مشابه را از مؤلفه‌های مهم پیشبرد برنامه‌های احیای دشت الله‌آباد دانست.

رحمانی در پایان بر ضرورت تبدیل مطالعات انجام‌شده به برنامه‌های عملیاتی، اثربخش و متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط منطقه تأکید کرد.