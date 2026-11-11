علی حسین‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ارائه‌شده در حوزه مدیریت هوشمند نگهداشت شهری، با هدف ارتقای بهره‌وری، هوشمندسازی فرآیندهای نگهداشت شهری و بهبود نظارت بر خدمات شهری طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: فرآیندهای نگهداشت‌های شهری معمولا به صورت سنتی صورت می‌گیرد و نیازمند بازبینی و استفاده از اینترنت اشیا در این رابطه می‌باشند. در این طرح، با استفاده از سامانه داشبورد مدیریتی و تجهیزات هوشمند، فرآیندهایی نظیر پایش مخازن، جمع‌آوری پسماند و ثبت عملیات شست‌وشو به‌صورت برخط قابل رصد و مدیریت است.

وی ادامه داد: این پروژه با هدف ارتقای نظام نگهداشت شهری و افزایش شفافیت و کارآمدی خدمات شهری توسعه یافته و اجرای آن می‌تواند زمینه بهبود مدیریت منابع و کاهش هزینه‌های عملیاتی را فراهم کند.

حسین‌زاده با اشاره به انتخاب خود در جایزه بین‌المللی ۱۰۰ کارآفرین برتر بریکس ۲۰۲۶ گفت: آیین تقدیر از برگزیدگان این جایزه در حاشیه دومین مجمع بین‌المللی تجاری بریکس، ۱۲ آذر ماه در مسکو برگزار خواهد شد.