سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی درباره وضعیت هوا طی روزهای آتی به خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته در استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان، برخی نقاط سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ابرناکی و رگبار باران رعد و برق وزش باد شدید در نقاط مستعد تگرگ را شاهد بودیم. همچنین در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و غرب مازندران رگبار پراکنده و وزش باد مورد انتظار را داشتیم.

وی افزود: امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ماه بارش پراکنده در استان‌های تهران، سمنان و خراسان رضوی رگبار باران و رعد و برق در سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در ادامه طی روزهای جمعه و شنبه ۲۲ و ۲۳ آبان ماه در غالب مناطق کشور آسمان صاف همراه با افزایش نسبی دما را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی تصریح کرد: روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه در برخی از مناطق شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده مورد انتظار است. همچنین از بعداز ظهر جمعه تا اواسط روز دوشنبه شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در شهرهای صنعتی تهران، کرج، اصفهان و اراک فراهم است.

غلامی یادآور شد: امروز و فردا در نیمه شرقی کشور به ویژه جنوب شرق وزش باد شدید در نقاط مستعد خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این دو روز، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای خزر مواج است.

وضعیت بارش‌های کشور

این کارشناس در ادامه سخنان خود درباره میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا نوزدهم ماه سال جاری اظهار کرد: در این فاصله میزان بارش ۲۷.۳ میلیمتر بوده در حالی که میزان بارش در سال گذشته در همین بازه زمانی ۲.۱ میلیمتر گزارش شده است.

غلامی ادامه داد: همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۱۷.۹ میلیمتر بوده و بارش سال جاری ۵۳.۲ درصد بیشتر از بلندمدت گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارش در هفته هفتم متعلق به ایستگاه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری به میزان ۱۶۴.۶ میلیمتر بوده است، افزود: گرم‌ترین منطقه شبانکاره استان بوشهر به میزان ۳۸.۷ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان منفی ۵.۷ درجه سلسیوس بوده است.

هشدارهای هواشناسی کشاورزی برای ۴ روز آینده

با توجه به پیش‌بینی وضعیت جوی و ناپایداری‌های پیش‌رو در ۴ روز آینده، کارشناس هواشناسی کشاورزی توصیه‌ها و هشدارهای مهمی را برای پیشگیری از خسارات احتمالی به فعالان بخش کشاورزی، دامداری و باغداری ارائه کرد.

غلامی با اشاره به ضرورت آمادگی بهره‌برداران در برابر شرایط جوی پیش‌رو اعلام کرد: با توجه به احتمال بارش‌ها، کشاورزان باید نسبت به انتقال محصولات برداشت‌شده به انبارها و اماکن مسقف اقدام کنند تا از خسارت ناشی از نفوذ آب جلوگیری شود.

وی همچنین با تأکید بر خودداری از عملیات سمپاشی و محلول‌پاشی در باغات و مزارع همزمان با زمان بارندگی، افزود: انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد شدید باید با احتیاط کامل صورت گیرد تا از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه‌کن شدن درختان آسیب‌پذیر جلوگیری شود.

کارشناس هواشناسی کشاورزی در بخش دیگری از توصیه‌های خود با اشاره به خطرات احتمالی در مناطق مرتفع و حاشیه رودخانه‌ها تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی، دامداران باید از چرای دام در ارتفاعات خودداری کنند و عشایر و بهره‌برداران از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیرهای سیل‌گیر پرهیز نمایند تا امنیت دام‌ها و نیروی انسانی حفظ شود.

حفاظت از گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش و مزارع آبزی‌پروری

غلامی بر لزوم کنترل استحکام تأسیسات کشاورزی تأکید کرد و گفت: گلخانه‌داران و صاحبان سازه‌های موقت باید نسبت به کنترل استحکام سازه‌های خود اقدام کنند. همچنین عایق‌بندی سالن‌های پرورشی، بستن دریچه‌ها برای جلوگیری از ورود آب باران، انجام تهویه مناسب و تنظیم شدت نور در گلخانه‌ها از الزامات این دوره است.

این کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی در خصوص بخش آبزی‌پروری نیز یادآور شد: با توجه به شرایط جوی، افزایش هوادهی در استخرهای پرورش آبزیان جهت تأمین اکسیژن کافی برای آبزیان ضروری است.