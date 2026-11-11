به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسملو ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سازماندهی امور جوانان، یکی از مطالبات اساسی فعالان اقتصادی را برقراری تناسب میان میزان فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی استان‌ها با سهم آن‌ها از منابع و تسهیلات بانکی عنوان کرد.

وی با اشاره به تمرکز بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی در پایتخت اظهار کرد: در شرایطی که هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در استان‌های مختلف کشور انجام می‌شود، ضروری است منابع مالی نیز متناسب با محل فعالیت اقتصادی و نیاز واحدهای تولیدی در همان مناطق تخصیص یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان افزود: این مطالبه در نشست‌های مشترک با بانک‌های خصوصی و همچنین جلسات اتاق‌های بازرگانی زنجان و تبریز مطرح شده و پیگیری‌های اتاق‌های بازرگانی موجب شده است موضوع توزیع منابع و تسهیلات بانکی در استان‌ها در دستور کار جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه ۱۷ آبان قرار گیرد.

قاسملو با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت تناسب میان محل فعالیت‌های اقتصادی و محل تمرکز منابع مالی گفت: مسعود پزشکیان تمرکز منابع بانکی در تهران را در شرایطی که هزینه‌ها، دشواری‌ها و مسئولیت‌های تولید بر دوش فعالان اقتصادی استان‌هاست، رویه‌ای غیرقابل قبول دانسته است.

وی تصریح کرد: سهم استان‌ها از منابع و تسهیلات بانکی باید بر مبنای شاخص‌های مشخص و قابل‌اندازه‌گیری از جمله ظرفیت‌های اقتصادی، میزان تولید، حجم فعالیت‌های اقتصادی و نیازهای واقعی هر منطقه تعیین شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان کرد: اصلاح سازوکار تخصیص منابع بانکی و حرکت به سمت توزیع متوازن اعتبارات می‌تواند دسترسی واحدهای تولیدی به تسهیلات را تسهیل کند و با تقویت سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه رونق و توسعه متوازن اقتصادی در استان‌های کشور را فراهم آورد.