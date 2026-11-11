به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور از بخش‌های مختلف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در شاهرود اظهار داشت: بهره‌گیری از توان علمی و پژوهشی مراکز تحقیقاتی و انتقال یافته‌های علمی به مزارع و واحدهای تولیدی، یکی از ضرورت های توسعه بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به بازدید از نهالستان حدود یک هکتاری این مرکز افزود: این مجموعه از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان در زمینه تولید و توسعه نهال به شمار می‌رود و می‌تواند با بهره‌گیری از دانش فنی و ظرفیت‌های تحقیقاتی، در تولید نهال‌های سالم، باکیفیت و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه نقش‌آفرینی کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین با اشاره به فعالیت آزمایشگاه تجزیه بذر مرکز تحقیقات بیان کرد: بررسی و ارزیابی کیفیت بذرهای کشاورزی از مراحل مهم در تضمین تولید محصول مناسب است و تقویت توان تخصصی این آزمایشگاه می‌تواند به بهبود کیفیت بذر و افزایش اطمینان تولیدکنندگان در انتخاب نهاده‌های استاندارد کمک کند.

قاسمی بخش تحقیقات خاک و آب این مرکز را نیز از ظرفیت‌های مهم علمی استان دانست و اضافه کرد: مطالعه ویژگی‌های خاک و منابع آب و ارائه راهکارهای علمی برای مدیریت بهینه این منابع، در شرایط محدودیت منابع پایه اهمیت ویژه‌ای دارد و استفاده از یافته‌های تحقیقاتی در این حوزه می‌تواند به افزایش بهره‌وری مصرف آب، حفظ حاصلخیزی خاک و پایداری تولیدات کشاورزی منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مراکز تحقیقاتی و بهره‌برداران بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تداوم همکاری‌های علمی، کارشناسی و آموزشی و انتقال دانش فنی به عرصه‌های تولید، زمینه ارتقای کیفیت نهال و بذر، مدیریت اصولی منابع آب و خاک و رونق اقتصادی بخش کشاورزی استان را فراهم می‌کند.