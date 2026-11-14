سید هادی سید افقهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اشتباه بودن امید بستن به تغییر رفتار نظام سلطه از طریق جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی یا امتیازدهی به آمریکا، اظهار کرد: این تصور که حزب دموکرات آمریکا نسبت به جمهوری‌خواهان ملایم‌تر، سیاسی‌تر و اهل تفاهم بیشتری است، یک توهم و اشتباه محض است. افرادی که چنین تصوری دارند، حافظه تاریخی ضعیفی نسبت به عملکرد، منش و کنش هر دو حزب دارند.

وی افزود: ما با یک مشکل اساسی در زیرساخت‌ها، مبانی ایدئولوژیک و اهداف راهبردی آمریکا مواجه هستیم و این مسئله محدود به یک دولت یا حزب خاص نیست.

سید افقهی با اشاره به دوران آغازین انقلاب اسلامی و ریاست‌جمهوری جیمی کارتر در آمریکا، گفت: در ابتدای انقلاب، دموکرات‌ها بر سر کار بودند. اخیراً نیز سازمان سیا اسنادی را منتشر کرده که بر اساس آن، جیمی کارتر تأکید داشته است اجازه ندهند انقلاب اسلامی به ثمر برسد و باید آن را در نطفه خفه کنند.

وی ادامه داد: فراموش نکرده‌ایم که در آن مقطع، هر روز در یکی از مناطق مرزی کشور با بحران مواجه بودیم؛ یک روز بحران کردستان، روز دیگر جریان خلق مسلمان، خلق عرب و خلق بلوچ. سؤال اینجاست که چه کسی جز آمریکا این تحرکات را مدیریت و پشتیبانی می‌کرد؟

کارشناس مسائل غرب آسیا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران صرفاً با آمریکا مواجه نیست، تصریح کرد: تجربه برجام نیز نشان داد که اروپا در عمل از سیاست‌های آمریکا فاصله راهبردی ندارد. زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، کشورهای اروپایی با وعده‌هایی از ایران خواستند از توافق هسته‌ای و ان‌پی‌تی خارج نشود، اما در نهایت و در آستانه پایان مهلت برجام، مکانیسم ماشه را فعال کردند.

وی با بیان اینکه راهبرد اصلی آمریکا جلوگیری از قدرت‌یابی کشورهایی است که ممکن است منافع این کشور را به خطر بیندازند، گفت: مسئله آمریکا به امروز و دیروز محدود نمی‌شود. عملکرد هر دو جریان دموکرات و جمهوری‌خواه نشان می‌دهد که هر دو در پی تحقق یک راهبرد کلان هستند؛ هرچند تاکتیک‌ها و ابزارهای آن‌ها متفاوت است.

سید افقهی با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها در داخل کشور، خاطرنشان کرد: متأسفانه عده‌ای با برداشت نادرست از شرایط، تلاش می‌کنند این مسئله را منحرف کنند و مدعی‌اند که ما شیوه تفاهم با آمریکا را بلد نیستیم و باید امتیاز بدهیم. برخی نیز با طرح این ادعا که نمی‌توان با قدرتی بزرگ مقابله کرد،میگویند نمیشود آهو با شیر مبارزه کند؛ عملاً بر ضرورت عقب‌نشینی تأکید می‌کنند.

وی تأکید کرد: همان‌طور که رهبر انقلاب نیز فرموده‌اند، این تصور که با تغییر جناح حاکم در آمریکا، راهبرد این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌کند، اشتباه است.

احتمال وقوع جنگ همچنان وجود دارد؛ نباید فریب مواضع مقطعی آمریکا را بخوریم

کارشناس مسائل غرب آسیا در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به شرایط موجود احتمال وقوع جنگ مجدد وجود دارد، اظهار کرد: بله، چنین احتمالی وجود دارد. ما نباید صرفاً به اظهارات و نوشته‌های ترامپ توجه کنیم، بلکه باید شرایط و تحولات میدانی را ملاک ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: در حال حاضر میانجی‌ها برای کاهش تنش و رسیدن به نتیجه تلاش می‌کنند، اما چرا این تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسد؟ آیا واقعاً ایران مقصر است؟ به نظر می‌رسد آمریکا به دنبال مسئله دیگری است و موضوع هسته‌ای صرفاً بهانه‌ای برای پیگیری اهداف دیگر این کشور است.

سید افقهی با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور، گفت: کارشناسان و فرماندهان نظامی بر این باورند که حتی اگر آمریکا در کوتاه‌مدت قصد حمله نداشته باشد، نباید فریب این وضعیت را بخوریم. آمادگی دفاعی باید حفظ شود و انگشت نیروهای مسلح باید روی ماشه باقی بماند تا غافلگیر نشویم و ضربات و خسارات ناشی از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه تکرار نشود.