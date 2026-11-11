به گزارش خبرنگار مهر، منصور جلیلوند ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی آموزش‌های مهارتی اظهار کرد: تربیت نیروی کارآمد زمانی اثربخش خواهد بود که آموزش‌ها بر اساس نیاز واقعی کارفرمایان و تحولات بازار کار طراحی شود و صرفاً به ارائه آموزش‌های دولتی و صدور مدرک محدود نماند.

وی با اشاره به جایگاه استان قزوین در آموزش‌های نوین افزود: این استان در حوزه هوش مصنوعی در بخش آموزش فنی‌وحرفه‌ای رتبه نخست کشور را دارد و یکی از اهداف اصلی برنامه‌های پیش‌رو، افزایش میزان انطباق مهارت‌های فراگیران با نیازهای واقعی صنایع است.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان قزوین با تشریح برنامه‌های عملیاتی این مجموعه بیان کرد: برای تحقق اهداف تعیین‌شده، برنامه‌هایی با افق سال ۱۴۰۷ تدوین شده است تا میزان مشارکت در آموزش‌های مهارتی و عملکرد این حوزه به شاخص‌های پیش‌بینی‌شده برسد.

جلیلوند با بیان اینکه کیفیت آموزش باید فراتر از دریافت گواهینامه و مدرک ارزیابی شود، تصریح کرد: معیار اصلی موفقیت، توانایی دانش‌آموختگان در به‌کارگیری مهارت‌های آموخته‌شده در محیط واقعی کار است و شاخص‌های ارزیابی نیز باید بر همین اساس مورد توجه قرار گیرند.

وی توسعه آموزش در محیط واقعی کار را یکی از راهکارهای افزایش دسترسی به مهارت‌آموزی دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا افرادی که امکان حضور در مراکز رسمی آموزش فنی‌وحرفه‌ای را ندارند نیز بتوانند در محیط‌های کاری و بر مبنای استانداردهای بین‌المللی آموزش ببینند و در آزمون‌های مهارتی شرکت کنند.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان قزوین همچنین بر ضرورت تغییر نقش دولت در نظام مهارت‌آموزی تأکید کرد و افزود: دولت نباید تنها مجری آموزش باشد، بلکه باید نقش سیاست‌گذار، هدایت‌گر و ناظر را بر عهده بگیرد و زمینه حضور مؤثرتر بخش خصوصی در این عرصه را فراهم کند.

جلیلوند با اشاره به برنامه توسعه کنسرسیوم‌های مهارتی خاطرنشان کرد: کاهش تمرکز بر آموزش‌های دولتی و افزایش ظرفیت بخش خصوصی، به‌ویژه در آموزش‌های تخصصی، از رویکردهای مورد پیگیری است تا آموزش‌ها با سرعت و دقت بیشتری به نیازهای بازار کار پاسخ دهند.

وی یکی از مسائل مهم حوزه اشتغال را فاصله میان مهارت‌های کسب‌شده و انتظارات کارفرمایان عنوان کرد و گفت: با وجود وضعیت قابل قبول قزوین در شاخص تطبیق مهارتی، همچنان برخی فاصله‌ها میان آموزش‌های ارائه‌شده و نیاز واقعی بازار کار وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر برطرف شود.

جلیلوند با اشاره به ماهیت صنعتی و کشاورزی استان قزوین افزود: توسعه آموزش‌های مهارتی باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان و مشاغل مورد نیاز این دو بخش دنبال شود و میزان انطباق توانمندی نیروی کار با خواسته‌های کارفرمایان به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش مهارت‌آموزی در دوره متوسطه اظهار کرد: آشنایی دانش‌آموزان با آموزش‌های فنی از دوران دبیرستان می‌تواند زمینه شناخت زودهنگام بازار کار، انتخاب آگاهانه مسیر شغلی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه را فراهم کند.