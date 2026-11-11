به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع لبنانی از انفجار پهپاد اسرائیلی در بالکن یکی از منازل در حومه شهرک برعشیت در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کردند که این انفجار تلفاتی به همراه نداشته است.

این در حالی است که اواسط مهره ماه گذشته نیز منابع خبری تصویری منتشر کردند که طی آن پهپاد اسرائیلی، زنی را در خانه‌اش در شهرک یاطر، جنوب لبنان، تعقیب می‌کند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.