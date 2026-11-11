به گزارش خبرنگار مهر، آرزو شبل الحکماء بوشهری ظهر چهارشنبه در یادواره شهیده سمنبر عالی‌پور نخستین شهیده انقلاب اسلامی در استان بوشهر و شهدای زن استان با گرامیداشت یاد ۲۸ زن شهید استان بوشهر و تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: زنان باایمان ایران اسلامی ثابت کردند که با اصالت، نجابت و شرافت می‌توان در متن و مرکز مجاهدت‌ها بود؛ همچون شهیده سمنبر عالی‌پور، محدثه قاسمی، مهسا طاهری و دیگر شهیدانی که با نثار جان خود، ایران اسلامی را بیمه کردند.

مسئول بسیج جامعه زنان استان بوشهر افزود: شهدای زن، حماسه‌سازان بی‌تکراری هستند که هم شهید و هم شهیدپرورند؛ چنان‌که رهبر معظم انقلاب فرمودند: زن، مردآفرین روزگار است.

بوشهری با اشاره به پیشینه پنج قرن مقاومت و استکبارستیزی مردم بوشهر تصریح کرد: روزی که استعمار قصد تأسیس بانک شاهی را در بوشهر داشت، زنان بوشهری سخاوتمندانه طلاهای خود را تقدیم کردند؛ در دوران محاصره تبریز، در هشت سال دفاع مقدس و امروز در عرصه پشتیبانی از جبهه مقاومت و جنگ رمضان، این بانوان بوشهری بودند که با راه‌اندازی کارگاه‌های مردمی، پخت غذا و اهدای طلا و دارایی‌های خود، به میدان آمدند تا ثابت کنند حماسه‌سازان همیشه در صحنه هستند.

وی با ابراز تأسف از اینکه ابعاد بسیاری از ایثارگری خانواده‌های شهدا مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: در بررسی‌های اخیر زندگی‌نامه شهدای استان، متوجه شدیم خانواده‌هایی داریم که تا هشت شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند؛ پدری که پس از شهادت عزیزانش از نو زندگی و مقاومت را معنا کرده، یا مادری که هم‌زمان خود، فرزند، نوه و عروسش به درجه شهادت نائل آمده‌اند. این خانواده‌ها محور مقاومت و مایه مباهات زنان استان بوشهر هستند.

مسئول بسیج جامعه زنان استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ اخیر و شهادت دانش آموزان و معلمان مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و گفت: میناب کربلای کوچکی است که ابعاد آن باید به درستی روایت شود. شهادت این دانش آموران صحنه تجلی اوج مظلومیت و ایثار بود؛ از معلم شهیدی که چهار دانش‌آموز خود را در آغوش کشیده بود تا دانش‌آموزی که چند ساعت پیش از شهادت، نقاشی همکلاسی‌هایش را با لباس پرچم ایران کشیده بود، گویی به این فرشتگان الهام شده بود که به فیض شهادت خواهند رسید.

وی با اشاره به دشواری‌های این دوران و تجلیل از مادران و همسران شهدا افزود: صلابت و استواری مادران شهدا در مواجهه با داغ عزیزانشان، درس بزرگی برای همه ماست.

بوشهری با اشاره به صبر و استقامت مادر شهید نوجوان دیّری، شهید مهدی بحرانی گفت: این مادر در برابر شهادت تنها فرزند پسر خود چنان قوی و استوار ایستاده است که انسان در مقابل این کوه صبر و استقامت سر تعظیم فرود می‌آورد.

مسئول بسیج جامعه زنان استان بوشهر در پایان با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از شهرستان ها و فعالیت‌های چشمگیر بانوان در مدیریت تجمع‌ها، پشتیبانی‌ها و ادارۀ امور خانواده با وجود مشکلات جسمی، گفت: شهید محدثه قاسمی، شهید سمنبر عالی‌پور و تمامی این بانوان ایثارگر، برندهای هویت تاریخی ما هستند که نباید اجازه دهیم در غبار زمان به فراموشی سپرده شوند.

در این مراسم از خانواده معظم شهیدان سمنبر عالی پور و محدثه قاسمی تجلیل شد.