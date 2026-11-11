به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، چهل و چهارمین نشست دبیران کمیسیونهای تخصصی شورا با شور با حضور پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی عتف دبیران کمیسیونها و کارگروه های تخصصی برگزار شد. در این نشست «بسته سیاستی کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری های همگرا در راستای اعتلای علوم پایه ارائه و ابعاد مختلف آن بررسی شد.

در این نشست احمد شعبانی رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری های همگرا با اشاره به جایگاه بنیادین علوم پایه به عنوان زیربنای پیشرفت در سایر رشته های علمی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از پیشرفتهای کشور در حوزه های مختلف علمی و فناورانه متکی بر دستاوردهای علوم پایه از جمله ریاضیات فیزیک و زیست شناسی است. همچنین همچنین، ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح در سطح بین المللی و رشد و افزایش سهم ایران از تولیدات علمی جهان در سالهای اخیر، تا حد زیادی مرهون نقش آفرینی علوم پایه و پژوهشگران این حوزه بوده است

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این حوزه برخی موان موانع و چالش ها را موجب کاهش استقبال از رشته های علوم پایه دانست و خاطرنشان کرد که آی که این رشته ها با وجود نقش بنیادین خود در توسعه علمی کشور جایگاه مناسبی در انتخابهای برتر داوطلبان کنکور ندارند از این رو ارتقای جایگاه علوم پایه مستلزم رفع موانع موجود افزایش جذابیت این رشته ها و تقویت سازوکارهای حمایتی از دانشجویان و دانش آموختگان آن هاست.

شعبانی در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی بلند مدت، برخورداری از آموزشی، پژوهشی و اقتصادی کشور اظهار داشت: اجرای حمایت های نهادی پایدار و ایجاد هماهنگی نظام مند میان اجزای مختلف نظام داشت اجرای برنامه ای جامع برای ارتقای جایگاه علوم پایه در کشور مستلزم فراهم سازی این الزامات است. علوم پایه تنها در صورتی می تواند نقش بنیادین استقلال فناورانه ایفا کند که از جایگاهی تثبیت نقش بنیادین و راهبری خود را در توسعه علمی کشور و تقویت گاهی تثبیت شده اثربخش و و جذاب ذاب در فرایندهای سیاست گذاری کلان برخوردار باشد.

وی همچنین سرمایه گذاری هدفمند در سرمایه انسانی زیرساخت های پژوهشی و سازوکارهای حمایتی را از الزامات تحقق این رویکرد برشمرد و بر ضرورت عزم نهادی و هماهنگی عملیاتی میان دستگاه های مرتبط از جمله معاونت های آموزشی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بنیاد علم ایران و سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد بسته سیاستی - اجرایی پیشنهادی کمیسیون در در چهار محور اصلی شامل اصلاح و تحول در ساختار حکمرانی علوم پایه فرهنگ و فرهنگ سازی آموزش و نظام آموزشی و پژوهش و نظام پژوهشی تدوین شده است.

در ادامه اعضای حاضر ضمن بررسی ابعاد مختلف بسته پیشنهادی، دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای اجرایی اعتلای علوم پایه مطرح کردند. در این بخش بر ضرورت پرهیز از تکرار رویکردها و مسیرهایی که پیش تر تجربه شده و اثر بخشی لازم را نداشته اند و در مقابل تمرکز بر برنامه های مشخص، عملیاتی و قابل پیگیری تاکید شد.

موضوع اشتغال دانش آموختگان علوم پایه و تأثیر آن بر انتخاب رشته و استقبال از این ضرورت نگاه زنجیره ای تاکید به رها به توسعه علوم پایه و یا کنده شد به گونه ای که تقویت را سوارش و در پایه دار علوم حق جوزه وم دوره آموزش عمومی و متوسطه ارتقای توانمندی معلمان حمایت از رشته های علوم پایه در دانشگاه ها و پیش بینی سازوکارهای مناسب برای اشتغال دانش آموختگان به صورت مجموعه ای به هم پیوسته مورد توجه قرار گیرد.

همچنین با توجه به تحولات علمی و فناوری‌های نوین به ویژه گسترش هوش مصنوعی اعضا بر ضرورت بازنگری در اولویت های علمی و انعکاس جایگاه علوم پایه به ویژه ریاضیات به عنوان یکی از بنیانهای توسعه فناوریهای نوین در اسناد و برنامه های سیاستی تاکید کردند.

در جمع بندی این نشست پیمان صالحی دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به نخبگان و مدال آوران علمی و ورزشی و تأکید وی بر ضرورت رشد و توسعه علوم پایه و علوم انسانی و تدوین برنامه های عملیاتی دقیق برای این حوزه ها بر لزوم پیگیری جدی این مطالبه در کمیسیونهای تخصصی شورا تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تبدیل این تاکیدات به برنامه های عملیاتی و قابل اجرا از رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه و فناوری‌های همگرا خواست ضمن لحاظ کردن دیدگاه ها و پی و پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بسته سیاستی ارائه شده را مجددا در کمیسیون تخصصی تخصصی ذی ربط مطرح کرده و با هدف هم راستاسازی و تکمیل آن در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری مورد بازنگری و بررسی قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه ای مشخص عملیاتی و برخوردار از سازوکار پیگیری برای توسعه علوم پایه تاکید کرد.