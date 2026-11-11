به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد، جشنواره «لوتوس» که سال گذشته پس از برپایی نشست رسانه‌ای با حضور نمایندگان رسانه‌های گروهی و انتشار فراخوان قرار بود در جزیره کیش برگزار شود، به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و با وجود اتمام فعالیت هیئت انتخاب در ۲ مقطع با توقف رو به رو شد.

با تلاش‌های صورت گرفته قرار است به احترام شرکت‌کنندگان در جشنواره، نخستین دوره جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» (جایزه پروین اعتصامی) اواخر آذر ۱۴۰۵ در تهران برگزار شود.

دبیرخانه لوتوس از روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در مقر ستاد جشنواره، در حالی آغاز به کار کرد که فرآیند دریافت نسخه‌ اصلی آثار پذیرفته شده را طی کرده تا هیئت‌های داوری‌ هرچه‌ سریع‌تر، کار خود را شروع کنند.

آخرین اطلاعات این رویداد طی روزها و هفته‌های پیش رو و نیز در قالب دومین نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره با فعالان رسانه، به اطلاع خواهد رسید.

جشنواره فیلم و تئاتر «لوتوس» با رویکرد ارزش‌گذاری به آثار هنری ساخته شده توسط زنان یا درباره زنان به دبیری مازیار رضاخانی و در بخش‌های فیلم‌های کوتاه (داستانی، مستند و انیمیشن)، فیلم‌های بلند و سریال، برگزار می‌شود.