به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری بعدازظهر چهارشنبه در نشست تجلیل از زکات دهندگان شهرستان تاکستان، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از تلاش خیران، روحانیون، مسئولان و فعالان کمیته امداد در جمع‌آوری و پرداخت زکات و حمایت از خانواده‌های نیازمند قدردانی کرد.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره افزایش جمع‌آوری زکات در شهرستان تاکستان اظهار کرد: این روند قابل تقدیر است، اما برای گسترش آثار زکات در جامعه، استمرار همراهی خیران و مشارکت بیشتر مردم ضروری است.

امام جمعه تاکستان با اشاره به جایگاه انفاق و زکات در آموزه‌های دینی افزود: قرآن کریم برای انفاق در راه خدا پاداشی چندبرابری وعده داده است و تعبیر هفتصد برابر، بیانگر عظمت و برکت کار خیر و آثار گسترده آن در زندگی انسان و جامعه است.

غفوری با بیان اینکه هیچ اقدام خیری در محاسبات الهی بی‌پاسخ نمی‌ماند، تصریح کرد: کمک به تأمین مسکن، دارو و درمان، جهیزیه و سایر نیازهای خانواده‌های محروم، هرچند در ظاهر اقدامی کوچک باشد، در پیشگاه خداوند ارزشمند و ماندگار است.

وی مشارکت خیران در حمایت از نیازمندان را فراتر از کمک‌های معیشتی دانست و گفت: این حمایت‌ها تنها به تأمین نیازهای اولیه محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بستری برای رشد، پیشرفت و ارتقای توانمندی افراد و خانواده‌های نیازمند فراهم کند.

امام جمعه تاکستان با تأکید بر اینکه زکات صرفاً یک کمک مالی نیست، خاطرنشان کرد: زکات یک نظام الهی برای توزیع ثروت، گسترش عدالت و حفظ کرامت انسان‌هاست و خداوند این فریضه را برای آن واجب کرده است که جامعه طعم برابری و عدالت را بچشد و زمینه کاهش فقر و تبعیض فراهم شود.

غفوری همچنین با اشاره به نقش کمیته امداد و شورای زکات در هدایت کمک‌های مردمی به سمت نیازهای واقعی جامعه بیان کرد: منابع حاصل از زکات با نظارت و امانت‌داری، در بخش‌هایی مانند تأمین مسکن مددجویان، دارو و درمان نیازمندان، تهیه جهیزیه و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه هزینه می‌شود.

وی با قدردانی مجدد از خیران و مسئولان مشارکت‌کننده در این مسیر، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری مردم و نهادهای مسئول، روند جمع‌آوری زکات در تاکستان تقویت و زمینه حمایت گسترده‌تر از خانواده‌های نیازمند فراهم شود.