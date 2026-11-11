دریافت 2 MB کد مطلب 7008081 https://mehrnews.com/x3dzQ5 ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ کد مطلب 7008081 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ تصاویری از انفجار نفتکش های متخلف پس از برخورد با مین در تنگه هرمز انفجار نفتکش های متخلف پس از برخورد با مین در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط تنگه هرمز در کانون معادلات انرژی؛ مطالبه ایران برای تثبیت حقوق راهبردی مینهای دریایی دو نفتکش متخلف دیگر را در تنگه هرمز منفجر کردند+ فیلم آتش سوزی یک نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز برچسبها تنگه هرمز نفتکش مین دریایی انفجار
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