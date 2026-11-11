به گزارش خبرنگار مهر، شمس‌الله خدادادی، بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک با سیدمهدی هدایت، معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، آخرین وضعیت پروژه‌های اجرایی حوزه مسکن و عمران شهری استان را بررسی کرد.

در این نشست، روند پیشرفت طرح‌های در دست اجرا در شهرستان‌های مختلف استان تشریح و راهکارهای تسریع در تکمیل پروژه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خدادادی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته در شورای مسکن استان اظهار کرد: موضوع واگذاری پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد در مصوبات این شورا پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر اساس این برنامه، قرار است با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی و با استفاده از زمین‌های موجود، پروژه‌های کم‌پیشرفت در قالب الگوی «گروه ساخت» به متقاضیان واگذار شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: اجرای این رویکرد می‌تواند پروژه‌های بلاتکلیف را از وضعیت فعلی خارج کند و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی و کمک به نوسازی شهری را فراهم آورد.

خدادادی ادامه داد: با واگذاری ساخت‌وساز به خود متقاضیان، مردم می‌توانند روند احداث واحدهای مسکونی را مدیریت کنند و در برابر افزایش هزینه‌ها و فشار تورمی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشند.

وی با اشاره به تأکید استاندار کرمانشاه بر توسعه الگوی گروه ساخت در جلسات شورای مسکن گفت: بخش قابل توجهی از پروژه‌های استان، از جمله طرح‌های اجراشده با این الگو، با موانعی مواجه هستند که به‌صورت جداگانه پیگیری و بررسی خواهند شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ابراز امیدواری کرد با دستور و پیگیری استاندار، موضوع تعیین تکلیف جامعه هدف و واگذاری پروژه‌های کم‌پیشرفت وارد مرحله اجرایی شود.

در ادامه این نشست، سیدمهدی هدایت نیز بر ضرورت تعیین تکلیف سریع‌تر پروژه‌های دارای پیشرفت پایین و استفاده از الگوی گروه ساخت برای کاهش مدت و هزینه احداث واحدهای مسکونی تأکید کرد.