به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روستای ده‌سید، به همراه فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان، ضمن بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی و شنیدن مطالبات اهالی، اظهار کرد: در این روستا اقدامات مناسبی انجام شده و اعتبارات قابل‌توجهی نیز در راستای اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به محدودیت منابع و شرایط خاص کشور، ضروری است پروژه‌های عمرانی بر اساس میزان ضرورت و نیاز مردم اولویت‌بندی شوند و ابتدا طرح‌های دارای اولویت نخست به مرحله اجرا برسند و سپس سایر پروژه‌ها در دستور کار قرار گیرند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به روستاییان تصریح کرد: پیگیری مطالبات مردم و تلاش برای رفع مشکلات و کمبودهای موجود در روستاها از اولویت‌های مسئولان است و در این زمینه اقدامات لازم دنبال خواهد شد.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به اهمیت دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی در زندگی روزمره مردم روستاها، اظهار کرد: نبود پوشش مناسب اینترنت، مشکلات متعددی برای ساکنان ایجاد می‌کند و می‌تواند در کنار سایر کمبودها، زمینه‌ساز مهاجرت روستاییان شود.

وی بر ضرورت پیگیری و رفع مشکل پوشش اینترنت روستای ده‌سید تأکید کرد و خواستار توجه دستگاه‌های مسئول به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم‌کردن امکانات مناسب برای ساکنان مناطق روستایی شد.

در جریان این بازدید، وضعیت قنوات و پل ورودی روستای ده‌سید نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه‌شده، عملیات لایروبی و بهسازی قنوات این روستا در سال جاری با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال اجرا شده و احداث پل ورودی روستا و محوطه‌سازی آن نیز با اعتباری حدود ۶۰ میلیارد ریال به سرانجام رسیده است.

همچنین در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستا، ضعف پوشش اینترنت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات اهالی مطرح شد.