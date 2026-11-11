به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران کل بنادر و دریانوردی استان‌های ساحلی کشور در نشست شورای هماهنگی مدیران ستاد و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بنادر تحت مدیریت خود را تشریح کردند.

در این نشست موضوعاتی از جمله نوسازی ناوگان و تجهیزات بندری، توسعه زیرساخت‌های دریایی، تأمین منابع مالی پروژه‌ها، افزایش ظرفیت عملیاتی بنادر، رفع موانع سرمایه‌گذاری و چالش‌های ناشی از کاهش تراز آب دریای خزر مطرح شد.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، حسین یونسی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان با اشاره به ضرورت تأمین تجهیزات راهبردی بندری در این استان، اظهار کرد: سامانه‌های بندری و گمرکی باید به یکدیگر متصل شوند و استفاده از بنادر اصلی شمالی کشور برای نقل‌وانتقال کالاهای خطرناک کلاس یک نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تمدید قراردادهای سرمایه‌گذاری انبار که توسط بخش خصوصی به‌صورت BOT انجام شده، تعیین تکلیف تعهد تناژ شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تعیین تکلیف پروژه‌های پدافندی، تخصیص اعتبار و نقدینگی برای تعمیرات و خرید قطعات و تجهیزات تخلیه و بارگیری و همچنین تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی در دست اقدام بنادر گیلان از جمله موارد مهم است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف قرارداد لایروبی نگهداری بندر آستارا، عنوان کرد: تسریع در فرایند ساخت اسکله‌های جدید حوضچه شرقی بندر انزلی با توجه به روند کاهشی تراز آب دریای خزر و عدم امکان تداوم تعمیق اسکله‌های حوضچه قدیم، ضرورت دارد.

یونسی با بیان اینکه بهبود دیپلماسی دریایی در سطح ملی با کشورهای حوزه دریای خزر اهمیت دارد، گفت: چالش‌هایی نظیر کاهش تراز دریای خزر و رفع موانع فعالیت شرکت‌های کشتیرانی در بنادر غیرایرانی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اجرای اقدامات مرتبط با سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه توسعه زیرساخت‌های ساخت و تعمیر شناورها در حوزه شمال کشور مهم و ضروری است، چراکه زیرساخت‌های تعمیراتی کنونی به هیچ وجه متناسب با افزایش ۱۰۰ درصدی ناوگان ایرانی دریای خزر نیست و باید به این مسئله توجه ویژه داشت.

نوسازی تجهیزات راهبردی و توسعه ۲۴۰۰ هکتاری بنادر هرمزگان

حمیدرضا محمدحسینی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به اولویت‌های راهبردی و محورهای مهم حوزه بنادر و دریانوردی این استان اظهار کرد: طرح جامع بنادر، نوسازی تجهیزات راهبردی و ناوگان دریایی و خدماتی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای ظرفیت عملیاتی بنادر، ساماندهی اراضی و دارایی‌ها و ارتقای بهره‌وری اقتصادی، ارتقای ایمنی، امنیت و آمادگی مدیریت بحران و همچنین اصلاح ساختار سازمانی و توسعه سرمایه انسانی از محورهای مهم و مورد توجه بنادر و دریانوردی هرمزگان است.

وی ادامه داد: بازنگری افق زمانی طرح جامع بنادر متناسب با تحولات و نیازهای آتی بنادر کشور، نوسازی جرثقیل‌ها، ترانستینرها، شناورهای آتشخوار، یدک‌کش‌ها و ناوگان‌های مسافری و توجه به مقوله ناجی از جمله مواردی است که باید در بخش نوسازی تجهیزات راهبردی و ناوگان دریایی و خدماتی مورد توجه قرار گیرد.

وی تعمیق اسکله و کانال، موج‌شکن، اراضی ۲۴۰۰ هکتاری، بندر جدید لنگه و توسعه بنادر کوچک را از دیگر محورهای مهم توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای ظرفیت عملیاتی بنادر عنوان کرد.

محمدحسینی درباره ساماندهی اراضی، دارایی‌ها و ارتقای بهره‌وری اقتصادی بنادر نیز خاطرنشان کرد: توجه به قراردادهای کوتاه‌مدت، اراضی ۲۰۰ هکتاری، طرح جامع، دسترسی‌ها و مطالبات تجاری در این بخش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی، امنیت و آمادگی مدیریت بحران بنادر گفت: مقوله آتش‌نشانی، امداد و نجات، دوربین‌های نظارتی، جاده، درمانگاه و ساختمان مدیریت بحران نیازمند توجه است.

وی همچنین در بخش اصلاح ساختار سازمانی و توسعه سرمایه انسانی، ساختار تشکیلاتی، کمبود نیروی انسانی، رفاه کارکنان، جذب و نگهداشت نیرو و نظام پرداخت را از موضوعات نیازمند توجه برشمرد.

پیچیدگی فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بنادر خوزستان

بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به ظرفیت بالای بنادر این استان برای سرمایه‌گذاری اظهار کرد: باید شاهد کاهش پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندها و ضوابط اجرایی سرمایه‌گذاری باشیم و امکان جذب به‌هنگام سرمایه‌گذار را فراهم کنیم تا ریسک‌های زمان، هزینه و بازار ناشی از طولانی بودن فرایندها کاهش یابد.

وی افزود: باید شاهد ایجاد رضایت ذی‌نفعان از ضوابط و استقلال از مشارکت در پروژه‌های آتی باشیم و ضمن مولدسازی، اهداف توسعه بنادر از طریق جذب سرمایه‌گذار محقق شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در متن قراردادهای تیپ و تدوین قراردادهای جدید بیان کرد: مدیریت قراردادهای سرمایه‌گذاری BOT خاتمه‌یافته و در حال خاتمه، نوسازی جدی تجهیزات دریایی و بندری، ضرورت تسریع در فرایند خارج‌سازی تجهیزات فرسوده و جایگزینی تجهیزات جدید بر اساس سند آمایش لجستیک از دیگر مسائل مهمی است که باید به آن توجه داشت.

آقایی با اشاره به اهمیت تأمین اعتبار متناسب با برنامه زمان‌بندی پروژه‌های مصوب گفت: انطباق شاخص‌های تعدیل با واقعیت‌های بازار و استقرار سیستم مدیریت پروژه (PM) در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز از دیگر موارد قابل اشاره است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه فیزیکی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و تأمین اعتبار پروژه توسط سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به ضرورت اجرای آن، خاطرنشان کرد: باید شاهد تنوع‌بخشی درآمدی سازمان بنادر و دریانوردی در راستای اهداف تداوم کسب‌وکار باشیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در مولدسازی سواحل استفاده کنیم.

نیمی از ظرفیت بندر خرمشهر بلااستفاده مانده است

نورالله اسعدی، سرپرست اداره‌کل بندر و دریانوردی خرمشهر با بیان اینکه باید بتوان از ظرفیت‌های ایجادشده در این بندر به نحو مطلوب استفاده کرد، اظهار کرد: نیمی از ظرفیت‌های بندر بلااستفاده باقی مانده و باید شرایط را برای استفاده تجار و بازرگانان از این ظرفیت فراهم کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت لایروبی در دهانه اروند گفت: سالانه شاهد تردد حدود ۱۵۰۰ فروند شناور هستیم و باید بندر خرمشهر را برای سرمایه‌گذاران جذاب کنیم.

اسعدی افزایش میزان صادرات و واردات، اقتصادی شدن بندر، افزایش مزیت رقابتی حمل دریایی در آبراه اروند و همچنین تغییر تعرفه آب‌بهای بنادر را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد.

کامبیز مالکی‌زاده، مدیر بنادر و دریانوردی آبادان با اعلام اینکه بر اساس وعده داده‌شده تا ۲۰ روز آینده شاهد افتتاح ترمینال و بندر واصلیه خواهیم بود، گفت: این اتفاق خبر خوبی است و امیدواریم طی زمان اعلامی شاهد افتتاح ترمینال و بندر واصلیه باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت رفع چالش کمبود نقدینگی به دلیل عدم اختصاص بودجه به پروژه‌های فعال سرمایه‌ای بیان کرد: لایروبی بنادر سه‌گانه آبادان، توسعه نیروی انسانی و تعیین تکلیف خرید برق از بورس انرژی از دیگر موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.

محصورسازی مجتمع بندری نگین

عبدالسعید عباسی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به ضرورت رفع چالش پیش‌پرداخت پروژه‌ها اظهار کرد: باید شاهد نوسازی ناوگان خودرویی باشیم، چراکه این اقدام هزینه‌های تعمیر و نگهداری را کاهش می‌دهد.

وی افزود: محصورسازی مجتمع بندری نگین، توجه به نیروی انسانی متخصص دریایی و انفورماتیکی، مناسب‌سازی موج‌شکن بندر مروارید خارک و تحقق مطالبات مردمی در خصوص تعیین تکلیف حوضچه سنتی عسلویه از موارد مهمی است که باید به آن توجه کرد.

شهر لجستیک سیستان و بلوچستان نیازمند تعیین تکلیف

قاسم عسکری‌نسب، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به خسارت‌های مستقیم ناشی از جنگ به تجهیزات و ابنیه گفت: تبعات ناشی از جنگ در اجرای پروژه‌های عمرانی و تجهیزاتی در حال اجرا و آتی بر کسی پوشیده نیست، اما تمام تلاش خود را برای توسعه بنادر سیستان و بلوچستان به کار بسته‌ایم.

وی همچنین توضیحاتی درباره قرارداد راهبری بندر شهید بهشتی چابهار ارائه کرد و اظهار داشت: جانمایی پایانه اختصاصی مواد معدنی با توجه به افزایش صادرات مواد معدنی امری ضروری است و باید با ایجاد اسکله، محوطه و تجهیزات اختصاصی تخلیه و بارگیری مواد معدنی، مصالح ساختمانی و محصولات فولادی، شرایط را برای افزایش عملکرد بندر فراهم کنیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان تعیین تکلیف شهر لجستیک را از دیگر موضوعات مهم دانست و عنوان کرد: تعیین تکلیف شهر لجستیک بر اساس سند آمایش لجستیک کشور و همچنین جانمایی موقعیت مکانی بدون معارض برای این شهر باید مورد توجه قرار گیرد.

عسکری‌نسب درباره ابلاغ سند توسعه استان سیستان و بلوچستان نیز خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغ سند توسعه استان و تکالیف اداره‌کل و سازمان بنادر و دریانوردی در راستای اجرای مفاد این سند، تأمین مالی، برنامه‌ریزی و اجرای فاز دوم توسعه بندر شهید بهشتی و همچنین مطالعه بندر بزرگ (مگاورت) استان ذیل طرح جامع سواحل مکران مدنظر قرار دارد.

محمدعلی موسی‌پور گرجی، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با اشاره به اهمیت تأمین تجهیزات دریایی و بندری اظهار داشت: تأمین به‌موقع اعتبار برای پروژه‌های در دست اجرا، تعدیل و تنظیم مدت قراردادهای جاری و افزایش مدت قراردادها، کاهش ماندگاری کالا در انبارهای بندر امیرآباد و لایروبی بندر نکا از دیگر موارد مهم و قابل توجه است.

وی ادامه داد: استفاده از تبصره ماده ۳ دستورالعمل کمیته پایش، صدور مجوز فعالیت برای مرکز امور دریانوردان در بندر امیرآباد و ابلاغ تعرفه جدید از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

ایجاد اسکله خدماتی در نوشهر و فریدون‌کنار

ابوطالب گرایلو سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان مازندران نیز به مسائل مهم و مورد توجه بندر نوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: باید شاهد تأمین شناورهای یدک‌کش و راهنمابر در بنادر نوشهر و فریدون‌کنار باشیم و اسکله خدماتی در این دو بندر ایجاد کنیم.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت اطاله موج‌شکن‌های بنادر نوشهر و فریدون‌کنار و احداث دایک در بندر نوشهر گفت: تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای ادامه اجرای پروژه‌های عمرانی و تجهیزاتی، حل کمبود افسران کنترل و بازرسی کشتی‌ها در بنادر نوشهر و فریدون‌کنار و رفع چالش‌های مربوط به سازمان منطقه آزاد مازندران از مسائل مهمی است که باید در دستورکار قرار گیرد.

تعیین تکلیف قرارداد اراضی اسکله بندر ترکمن

سیدمحسن طیرانی مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان به ضرورت تعیین تکلیف قرارداد اراضی اسکله بندر ترکمن و پیگیری مطالبات استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره احداث بندر سبز خزری با کاربری واردات گردبینه (چوب خام) اشاره کرد.

وی افزود: ابلاغ مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) استان گلستان، استقرار یک دستگاه لایروب در سواحل استان و لایروبی نگهداری کانال احداثی آشوراده به‌عنوان کانال ارتباطی بین خلیج گرگان و دریای کاسپین از جمله موارد بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشت.

عیسی بشارتی، رئیس اداره بنادر و دریانوردی ارومیه نیز با تأکید بر ضرورت تأمین نیروی انسانی متخصص مرتبط با حوزه دریایی، بندری و سواحل اظهار داشت: افزایش خدمات به حوزه‌های مربوطه با توجه به افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه طی دو سال اخیر و تأمین امکانات و زیرساخت‌های دریایی، بندری و سواحل با توجه به کاهش تراز آبی دریاچه طی سنوات گذشته، از جمله موارد مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.