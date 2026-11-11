به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در جشنواره ملی جوانی جمعیت و همایش ملی تحکیم و تعالی بنیان خانواده که در دانشگاه پیام نور استان بوشهر برگزار شد، خانواده را مهم‌ترین بستر شکل‌گیری هویت اجتماعی، آرامش فردی و تربیت نسل آینده دانست و اظهار کرد: تحکیم بنیان خانواده و توجه به جوانی جمعیت از ضرورت‌های اساسی برای تضمین آینده کشور و دستیابی به توسعه پایدار است.

وی با بیان اینکه حمایت از خانواده نباید صرفاً به توصیه‌های فرهنگی محدود شود، افزود: تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری مستلزم فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز در حوزه‌های اشتغال، مسکن، حمایت از مادران و خدمات سلامت است.

استاندار بوشهر با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی، مراکز دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید قوانین و برنامه‌های حمایتی را به‌درستی اجرا کنند، دانشگاه‌ها با انجام پژوهش‌های کاربردی و افزایش آگاهی عمومی به این موضوع بپردازند و تشکل‌های مردمی نیز زمینه مشارکت اجتماعی را فراهم کنند.

زارع با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان بوشهر گفت: پیوندهای مستحکم خانوادگی، فرهنگ غنی و سرمایه اجتماعی موجود در استان، زمینه مناسبی برای فعالیت مؤثر در حوزه تحکیم خانواده و جوانی جمعیت فراهم کرده است.

وی ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی هدفمند و همکاری همه بخش‌ها، این ظرفیت‌ها را به اقدامات عملی و نتایج ماندگار تبدیل کنیم.

استاندار بوشهر همچنین جشنواره ملی جوانی جمعیت را فرصتی برای معرفی و قدردانی از تلاش خانواده‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیران، مدیران و سایر فعالان این عرصه عنوان کرد و گفت: تجلیل از افرادی که برای تقویت بنیان خانواده و ساختن آینده‌ای بهتر برای نسل‌های بعد تلاش می‌کنند، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت و گسترش اقدامات مؤثر در این حوزه باشد.

زارع تأکید کرد: آینده روشن استان و کشور به خانواده‌های مستحکم، جوانان امیدوار و نسلی سالم و توانمند وابسته است و تحقق این هدف به عزم مشترک و اقدامات مستمر نیاز دارد.

در پایان این آیین از ۱۱ نفر از فعالان و مجموعه‌های اثرگذار در حوزه جوانی جمعیت در بخش‌های رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان، خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی تجلیل شد. این افراد به دلیل اقدامات مؤثر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تقویت مشارکت عمومی مورد تقدیر قرار گرفتند.